Confira a agenda do Parque do Sabiá para o fim de semana

Com o fim de semana chegando, é hora de começar a se planejar. A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) tem dicas interessantes para quem gosta de esporte ou busca opções de lazer. O destaque vai para a Liga do Triângulo de Rugby Juvenil, que acontece neste domingo (6), a partir das 13h30, no campo A do Parque. Esta será a primeira etapa do torneio e contará com a participação de dois times formados por alunos da escolinha de rugby da Futel.

Lazer e diversão

Para aqueles que querem se divertir em família ou com os amigos, o Parque do Sabiá é o local ideal para um delicioso piquenique, passeios de pedalinho na lagoa e ainda muitas brincadeiras com as crianças no parquinho do Mundo da Criança. Outra opção de lazer é reunir a galera para jogar vôlei, basquete, handebol ou futsal nas quadras multiesportes.

Aos amantes da natureza, é possível explorar as diversidades da fauna e flora do parque, seja passeando pelas trilhas do bosque ou visitando o aquário e o zoológico, que ficam abertos aos fins de semana, das 8h às 17h. Então, programe-se e desfrute das belezas do Parque do Sabiá.

Confira o que vai acontecer neste fim de semana

SÁBADO – 4/5

Caminhada Ecológica – E.M. Profº Otávio Batista Coelho Filho

Horário: 7h às 12h

Local: Quiosque Central

Semana da Família – EMEI Profº Horlandi Violatti

Horário: 8h às 12h

Local: Quiosque Multiuso

Piquenique de Confraternização

Horário: 8h às 12h

Local: quadra cimentada ao lado da arena parque

Dia da Família – Gabarito

Horário: 8h às 12h

Local: área gramada em frente a piscina

Roda de Capoeira ASCAU

Horário: 15h

Local: Quiosque Central

DOMINGO – 5/5

Caminhada Agiliza GP

Horário: 9h às 12h

Local: Quiosque Central

Caminhada ‘Eu Faço Parte’

Horário: 9h às 12h

Local: Quiosque Multiuso

Liga do Triangulo de Rugby Juvenil

Horário: 13h30 às 18h

Local: Campo A do Parque do Sabiá

Atividades no Parque do Sabiá

– Pedalinho – sábado e domingo, das 10h às 12h e das 13h às 16h

– Pista de caminhada/corrida – diariamente das 5h às 22h

– Ciclofaixa – Segunda a sábado das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Patins – Segunda à sexta das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Quadras poliesportivas e de areia – diariamente das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – diariamente das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – diariamente das 5h às 22h

– Zoológico e Aquário Municipal – sábados e domingos, das 8h às 17h.

