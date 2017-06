Confira a agenda cultural de Uberlândia para esta semana

A agenda cultural desta semana em Uberlândia conta com diversos eventos. De hoje (20) até a próxima segunda-feira (26), estão programadas apresentações de teatro, feiras, exibição de filmes, recital de música, contação de histórias, apresentação da Banda Municipal e stand up comedy.

AGENDA CULTURAL (de 20 até 26 de junho)

Terça-feira (20)

– 13h, na Biblioteca Pública Municipal – Projeto de Contação de Histórias para os alunos da E. E Enéas de Oliveira Guimarães com Deysemar Bottaro

– 18h, no CEU Shopping Park – CineClube Cultura com os filme ‘Rio’ e ‘Otto’

– 20h, na Casa da Cultura – Recital de alunos da professora Maria Célia Vieira

Quarta-feira (21)

– 13h, na Biblioteca Pública Municipal – Projeto de Contação de Histórias para alunos da E. E. Enéas de Oliveira Guimarães com Deysemar Bottaro

Quinta-feira (22)

– 19h, no Mercado Municipal – Feira Pachamama

– 19h30, na Casa da Cultura – Clube da Música Recital Comentado com Gilson Beck

– 20h, no Teatro Municipal – Teatro ‘O amor e historinhas do interior’

Sexta-feira (23)

– 19h30, na Casa da Cultura – Recital de piano e teclado com alunos do SESC

– 20h, no Teatro Municipal – Mostra Atividança 2017 da Academia Atividança

Sábado (24)

– 8h, na Rua Hipólito Tereza, 50, Bairro Morumbi – Música ‘Projeto Geração do Bem’ com Banda Municipal

– 20h, na Oficina Cultural – Cineclube Cultura ‘O Hotel de Um Milhão de Dólares’ de Wim Wenders

– 18h e 20h, no Teatro Municipal – Stand Up ‘Bullying Arte’ com Léo Lins

Domingo (25)

– 9h às 17h, na Praça Sérgio Pacheco – Feira da Gente

– 19h, no Teatro Municipal – ‘Por ti não importa matar ou morrer’ do Grupo Mito 8

Segunda-feira (26)

– 19h, no Espaço Cultural do Mercado Municipal – Recital de Canto da Escola Prelúdio

EXPOSIÇÕES

Até sexta-feira (30 de julho) – exceto fins de semana

– 18h, no Teatro Municipal – Exposição ‘Animais Híbridos’ de Vânia Vilela

Até quinta-feira (06 de julho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, na Galeria Geraldo Queiroz da Casa da Cultura – Exposição ‘Cenário e Faces’ de Marcos Caixeta e Renato Dalla Líbero

Até quinta-feira (06 de julho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, na Sala Alternativa da Oficina Cultural – Exposição ‘Imaginário’ de Luiza Guedes

Até quinta-feira (06 de julho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, na Galeria Lourdes Saraiva Queiroz da Oficina Cultural – Exposição ‘Indizível’

Até quinta-feira (06 de julho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, na Galeria Ido Finotti do Centro Administrativo – Exposição ‘Retalhos Rupestres’ de Régio Winkler

Até sexta-feira (30 de junho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, na Casa da Cultura – Exposição ‘Miniatura’ de Edward Dias

Até sexta-feira (30 de junho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, no Museu Municipal – Exposição ‘Museu em Mim’ de Alexandre França

Até quinta-feira (06 de julho) – exceto fins de semana

– 12h às 18h, no Espaço Cultural do Mercado Municipal – Exposição ‘Em Retrospectiva’ de Helvio Lima

Para mais informações, clique no espaço cultural em que a atividade será realizada e confira o telefone de contato.