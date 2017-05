Concurso de beleza juvenil acontece em Uberlândia

De 18 a 21 de maio, os jovens mais belos de Minas Gerais se encontrarão no concurso Miss e Mister Teen

O concurso Miss e Mister Teen Minas Gerais acontece há mais de 10 anos e tem o objetivo de selecionar o jovem mais belo, de até 19 anos, e a jovem mais bela, de até 17 anos, do Estado de Minas Gerais. São mais de 14 cidades já inscritas em 3 dias de competição, em confinamento no Hotel Carlton Plaza. A grande final acontecerá dia 20 de maio, às 20h, no CDL Convenções e Eventos Uberlândia.

Nossa cidade recebe o evento pela primeira vez, após o casal Nathalia Cunha e Igor Luiz (Miss e Mister Teen Uberlândia 2016) venceram a etapa estadual. Igor Luiz chegou a 2ª colocação no concurso Mister Teen Brasil.

Segundo o coordenador do evento e franqueado exclusivo do Miss e Mr Teen Brasil, Vinícius Camolezi, essa é uma oportunidade para revelar novos rostos. “Além de avaliar a beleza, postura e atitude, procuramos jovens que sonham em viver este mundo miss/mister que serve como um propulsor de carreiras para quem quer ser modelo, ator/atiz, apresentador, entre outras. Hoje em dia avaliamos também o comportamento através do confinamento e das ações sócias, faz parte deste universo a preocupação com o próximo e é claro que não ficaríamos fora desta causa. ”

Para saber mais sobre as inscrições e como participar do projeto, acesse a página do Facebook Miss Teen Minas Gerais e Mister Teen Minas Gerais ou ligue 034 99887-8070.

AresComunicação