Na manhã desta sexta-feira (17), uma concessionária foi incendiada na Avenida João Naves de Ávila, em Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo não foi em grandes proporções, mas fumaça foi vista de longe por alguns moradores. A situação no local foi controlada logo cedo. Ainda não se sabe a causa do incêndio.