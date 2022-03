Concessionaria de carros: Dois carros

O Chevy Colorado tem três opções de motor. O motor de quatro cilindros de 2,5 litros oferece

200 cavalos de potência e 191 lb-ft de torque.

O Chevy Colorado é melhor para off-road

O Honda Ridgeline só tem tração nas quatro rodas. Ele não vem com tração nas quatro rodas,

o que significa que não é tão capaz de fazer off-road quanto os concorrentes.

A tração nas

quatro rodas é ótima para dirigir em áreas rasas de neve ou lama, mas você precisa de 4X $

para se soltar.

2019 Chevy ZR2 Bison fora da estrada em trilha lamacenta

Chevy ZR2 Bison | Chevrolet

Além disso, o Honda Ridgeline tem uma estrutura monobloco. Como seu chassi é composto

por uma única parte, ele tem menor distância ao solo e tem menos flexibilidade para que as

rodas funcionem corretamente em diferentes alturas.

No entanto, o Chevy Colorado tem as verdadeiras capacidades de tração nas quatro rodas

tradicionais da carroceria no quadro. Os diferenciais dianteiro e traseiro com travamento

eletrônico, amortecedores Multimatic, placas antiderrapantes e trilhos de pedra também

ajudam a superar as trilhas off-road.