Como você se prepara para a depilação a laser

A depilação a laser não é recomendada para pálpebras, sobrancelhas ou áreas

circundantes, devido à possibilidade de lesões oculares graves.

Se você estiver interessado em depilação a laser, escolha um médico que seja

certificado em uma especialidade como dermatologia ou cirurgia estética e tenha

experiência com depilação a laser em seu tipo de pele. Se um médico assistente

ou enfermeiro licenciado fizer o procedimento, certifique-se de que um médico

supervisione e esteja disponível no local durante os tratamentos. Seja cauteloso

com spas, salões ou outras instalações que permitem que pessoal não médico

faça depilação a laser.

Clinica de depilacao a laser ipatinga mg

Antes da depilação a laser, agende uma consulta com o médico para determinar

se esta é uma opção de tratamento adequada para você. Seu médico

provavelmente fará o seguinte:

– Revise seu histórico médico, incluindo uso de medicamentos, histórico de

distúrbios da pele ou cicatrizes e procedimentos anteriores de depilação;

– Discuta riscos, benefícios e expectativas, incluindo o que a depilação a laser

pode e não pode fazer por você;

– Tire fotos para serem usadas em avaliações de antes e depois e revisões de

longo prazo.

Na consulta, discuta um plano de tratamento e custos relacionados. A depilação

a laser geralmente é uma despesa desembolsada.