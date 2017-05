Como você contribui para o Bullying

O bullying voltou a ser tema central de discussão entre Pais, Mães, Escolas e até mesmo no seu bairro ou comunidade virtual, já que foi assunto de seriados e jogos que entram na mídia e nas redes sociais. A questão é o que está por trás dessa prática e como podemos contribuir para sermos parte da solução.

Vivemos em uma sociedade que temos muita informação, muito conteúdo, que acabamos por ouvir e viver o que as outras pessoas acham sobre nós. Vivemos a comunidade do parecer, nela parecemos ter muita coisa, mas na verdade estamos cada vez mais distantes de sermos alguém.

A nossa capacidade de sermos e nos conectarmos com nós mesmos tem ficado cada dia mais distante e por isso a busca incessante por autoconhecimento, autoconsciência e até mesmo autoajuda.

E isso se reflete nas doenças atuais: Bullying, depressão, ansiedade, TDAH, entre outras. A cada dia que buscamos mais e mais algo que está distante de nós e perdemos o contato não somente com a nossa mente, mas também com o nosso corpo e assim ficamos mais sujeitos a doenças.

O Bullying é uma dessas doenças modernas e infelizmente é a porta de entrada para potencializar ainda mais o processo da adolescência que por si só já é um momento de autoafirmação e encontro da criança com o adulto.

E nesse momento do seu desenvolvimento pessoal a criança ou adolescente que precisa reforçar a autoestima e autoconfiança pode utilizar o bullying para agredir um colega e assim se tornar superior.

É importante destacar que essa prática é comum na nossa sociedade, entre as pessoas, no trabalho e até mesmo em casa. E aí voltamos ao início do texto quando falamos que estamos cada vez mais distantes de nós mesmos, por isso a necessidade de agredirmos outra pessoa para nos sentirmos maiores.

O simples fato de criticarmos alguém abertamente de forma ridícula ou até mesmo engraçada já é uma maneira que utilizamos para nos sentirmos superiores. Imagine as crianças aprendendo isso durante anos com seus Pais. Alguns inclusive fazem isso em casa, na relação entre homem e mulher.

Infelizmente, também não é raro fazer isso com o próprio filho, julgando ou colocando nele uma identidade de mentiroso, burro, preguiçoso, entre outras. Todas as vezes que julgamos alguém estamos menosprezando a outra parte, mesmo que seja somente em relação a nossa verdade.

Podemos contribuir com esse processo ao nos julgarmos menos e focarmos a nossa atenção naquilo que podemos e devemos fazer para nós mesmos, para atender o que realmente desejamos e precisamos para viver de forma tranquila e serena.

Leonardo Veloso

Coach , KidCoach, Advanced PNL

Autor do Blog: www.depaiprapais.com.br