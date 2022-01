Como tirar seu copo menstrual

Espinha na vagina Fleurity

Instruções para tirar seu copo menstrual

Para tirar um copo menstrual, basta seguir estas etapas:

Lave bem as mãos.

Coloque o dedo indicador e o polegar na vagina. Puxe a haste do copo suavemente até chegar

à base.

Aperte a base para liberar a vedação e puxe para baixo para remover o copo.

Depois de retirado, esvazie o copo na pia ou vaso sanitário.

Cuidados posteriores do copo

Os copos menstruais reutilizáveis devem ser lavados e limpos antes de serem reinseridos na

vagina. Seu copo deve ser esvaziado pelo menos duas vezes ao dia.

Os copos menstruais reutilizáveis são duráveis e podem durar de 6 meses a 10 anos com os

cuidados adequados. Deite fora os copos descartáveis após a remoção.

Quais são as vantagens de usar copos menstruais?

Um copo menstrual

é acessível

é mais seguro do que absorventes internos

contém mais sangue do que absorventes ou absorventes internos

é melhor para o meio ambiente do que absorventes ou absorventes internos

não pode ser sentido durante o sexo (algumas marcas)

pode ser usado com um DIU