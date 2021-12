Como registrar uma reclamação contra um revendedor de automóveis

Loja nissan florianopolis Barigui

Os revendedores de automóveis têm má reputação de enganar os consumidores. Embora isso

possa ter sido a norma no passado, muitos revendedores tentam tratar melhor os clientes

atualmente.

No entanto, isso não significa que você não terá problemas ou que não será roubado. Ainda é

comum encontrar “erros” na papelada ou problemas com um carro novo depois que você sai

do estacionamento.

Na maioria dos casos, os revendedores tentarão retificar a situação quando você os contatar,

mas sempre há alguns que exigem uma mão mais pesada para resolver as coisas. Se você

encontrar um problema, sua primeira linha de defesa é usar a Pesquisa de Satisfação do

Cliente como ferramenta de negociação .

O CSS é uma pesquisa enviada pelo fabricante a cada comprador de carro novo para obter

feedback sobre a concessionária. Eles geralmente chegam por correio após algumas semanas.

Ao contrário de muitas outras pesquisas de produto, isso é realmente muito importante para

os revendedores. Os fabricantes usam essas pesquisas para determinar quantos carros devem

ser alocados aos revendedores e para determinar os valores de bônus que serão pagos.

Se um revendedor obtiver consistentemente notas altas nessas pesquisas, geralmente obterá

grandes pagamentos de bônus e os primeiros direitos sobre os carros mais vendidos do

mercado. A forma de usar o CSS é ligar para o gerente geral ou gerente de vendas da

concessionária. Diga a eles que você não está satisfeito com a situação e que em breve

preencherá o CSS. Diga a eles que você terá prazer em dar notas altas se o problema for

corrigido .

Isso geralmente funcionará se for um pequeno problema, mas às vezes os revendedores são

muito teimosos e você tem que levar isso para o próximo nível.