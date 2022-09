Como faço para obter o reembolso?

Amex Platinum:

– Subscrição de 400€: se gastar um mínimo de 4.000€ com o cartão nos

primeiros 4 meses, a contar da data de aprovação do cartão.

– Subscrição de 100€: se gastar um mínimo de 100€ com o cartão nos primeiros

3 meses, a contar da data de aprovação do cartão.

Ouro Amex:

– Subscrição de 100€: se gastar um mínimo de 2.000€ com o cartão nos

primeiros 4 meses, a contar da data de aprovação do cartão.

– Subscrição de 100€: se gastar um mínimo de 100€ com o cartão nos primeiros

3 meses, a contar da data de aprovação do cartão.

viagem lisboa

O cartão platinum é o cartão mais vantajoso e prestigioso para qualquer viajante,

e tem uma alta anuidade de € 780 , mas dependendo de como você o usa, pode

ser uma pechincha , pois além da assinatura de boas-vindas, geralmente realiza

tantas promoções de assinaturas durante o ano .

A companhia aérea espanhola Vueling oferece dois tipos de cartão VISA: VISA

Vueling e VISA Vueling Up! Ambos acumulam o mesmo valor de Avios para as

despesas que faz diariamente: 1 Avios x 2€ gastos.

No entanto, um deles quase duplica a quantidade de milhas aéreas obtidas

comprando bilhetes com a companhia aérea, desde que não seja cliente Vueling

Premium: neste caso, ambos acumulam o mesmo valor.