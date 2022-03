Como escolher as luzes de parede?

Brasilia melhor iluminacao comercial

Se você deseja ampliar o ambiente ou adicionar profundidade à sua decoração. As

luzes de parede podem ser exatamente o que falta no esquema de iluminação da sua

casa.

Executando a gama da função ao toque, as luzes de parede vêm em uma ampla

variedade de estilos e servem a muitos propósitos. A iluminação de parede pode

fornecer a iluminação necessária para a segurança, acentuar características

arquitetônicas e obras de arte, adicionar iluminação de tarefa ou servir como decoração

por conta própria.

Por que eu preciso de luzes de parede?

Quando a “luz de parede” é mencionada, a primeira noção que surge na cabeça de

muitas pessoas é a de uma arandela ornamental que fornece pouca iluminação útil

além de uma luz de destaque. Embora esta aplicação seja certamente importante como

um recurso decorativo, as luzes de parede também atendem a inúmeras funções para

leitura, iluminação adequada de tarefas e segurança geral. E as luzes de parede são

componentes importantes da iluminação em camadas apropriadas, o que adiciona

beleza e utilidade aos esquemas gerais de design.