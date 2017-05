Como desenvolver os talentos dos nossos filhos?

Na semana passada escrevemos aqui na coluna sobre quais os talentos dos nossos filhos e como devemos respeitar suas individualidades e experiências para que possamos saber identificá-los.

Ouvimos as pessoas e falamos que nossos filhos se comunicam bem, ou que são muito prestativos, se adaptam fácil a mudanças ou são estudiosos. Enfim, são vários os adjetivos. A questão é como vamos desenvolver essas habilidades.

Cada criança possui um talento específico que pode ser trabalhado e desenvolvido para se destacar dos demais. É preciso perceber a criança como um indivíduo com uma capacidade única, ficar atento e descobrir aquilo que lhe dá alegria e prazer.

Uma forma de facilitar a identificação desses talentos é a listagem com 34 temas propostos pela Psicologia Positiva, sendo os seguintes: Adaptabilidade, Análise, Ativação, Auto afirmação, Carisma, Comando, Competição, Comunicação, Conexão, Contexto, Crença, Desenvolvimento, Disciplina, Empatia, Estudioso, Excelência, Foco, Futurista, Harmonia e Ideativo.

A idéia aqui não é fazer com você, pai ou mãe, fique procurando um talento especifico no seu filho para que possa desenvolve-lo de acordo com a sua necessidade. Não é isso. Precisamos antes de tudo entender que nós possuímos características que nossos filhos podem vir a não possuir. Ou mesmo, talentos que gostaríamos que nossos filhos tivessem no futuro. É preciso muito cuidado para não seguirmos esse caminho.

Imagine que uma criança tem um talento para relacionamentos, sendo carismática e comunicativa. Pode ocorrer dela querer utilizar desse talento em sala de aula atrapalhando o professor e colegas. Nesse caso, é preciso explicar para ela que aquele não é o momento, mas que a criança será chamada para falar logo que for o momento adequado, além de envolve-la em atividades (festas, encontros, reuniões na escola) que possam desenvolver o talento que tem.

Inclusive percebemos como essa prática de identificação de talentos é recorrente no mundo corporativo e mesmo no mercado virtual (internet). No relatório “Talentos Globais para 2021” produzido por grandes empresas (AIG, American Express, Coca-Cola) e organismos internacionais (UFLA e OEA) chegou a conclusão que novos postos de trabalhos estão sendo criados exigindo novas habilidades que não estão sendo criadas de modo a atender a demanda.

É por meio de carinho e reconhecimento que as crianças se permitem ir além e extrapolar a criatividade, reconhecendo em si mesma algo que os pais identificaram como sendo positivo. Esse apoio deve ser realizado diariamente e em todas as situações, não há necessidade de se aguardar um melhor momento, mesmo quando a criança está vivendo uma situação complicada, é possível conversar com elas e mostrar como compreender determinada emoção.

Leonardo Veloso

Coach , KidCoach, Advanced PNL

Autor do Blog: www.depaiprapais.com.br