Como Amelia, muitos pais anseiam pelo conforto e conveniência de vestir um bebê

Canguru ou sling preço Dona Chica

“A primeira vez que o colocamos no carrinho, ele parecia tão

pequeno e ficava escorregando de uma forma que o fazia parecer

um pouco apertado.” Depois de consultar alguns vídeos do

YouTube e trabalhar com o marido para entender como posicionar

corretamente o filho, ela começou a se sentir confiante sobre a

aparência e a sensação do bebê na tipóia e passou vários meses

com ele enrolado contra ela por pelo menos alguns horas por dia.

Mas, quando o recém-nascido chega, eles não têm certeza de como

fazê-lo com segurança. O uso de roupas para bebês é praticado em

várias culturas há séculos e traz grandes benefícios tanto para o

bebê quanto para quem o usa. Quando praticado corretamente, o

uso do bebê pode promover uma relação de amamentação

saudável, melhorar o vínculo e ajudar os pais a ficarem com as mãos

livres para que possam realizar as tarefas domésticas.

Mas os porta-bebês, quando usados incorretamente, podem causar

ferimentos graves ou até a morte do bebê envolvido. (Mais

informações sobre o uso correto posteriormente.)