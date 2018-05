Comida di Buteco entra na reta final

Termina neste domingo (6), o prazo para provar os tira-gostos do Comida di Buteco 2018 nos 17 bares participantes de Uberlândia e votar. O concurso que começou dia 13 de abril fez crescer o movimento nos botecos, trouxe novos clientes, deu mais visibilidade e aumentou o faturamento.

Quem esteve atrás do balcão, na cozinha, foi às compras para repor o estoque teve bastante trabalho. Quem não reclamou da correria foi José Carlos Alves de Medeiro, dono do Bar do Carlinho no bairro Bom Jesus. “Não posso reclamar. O movimento está sendo muito bom. É gostoso participar, pensar em pratos diferentes e que fazemos questão de fazer. No início da noite a praça começa a encher e é isso que nos dá orgulho – saber que nosso trabalho é reconhecido e que o boca a boca traz gente de longe para experimentar nosso petisco”.

O Betão também está em festa. Ele contou que em 20 dias de concurso vendeu 475 porções e 403 quilos de peixe. “Até o fim pretendo vender 800 quilos de peixe. O bar está movimentado. Só tenho que agradecer aos clientes e ao concurso”, disse.

A dona do Point do Mercado, Luciana Santos Gama, bar campeão do Comida di Buteco em 2017, disse o boteco está movimentado. “Estamos recebendo muitas pessoas que nunca tinham vindo e por causa da mídia vêm experimentar o prato”.

Outro que também está otimista é Wellington Mussa, proprietário do boteco no bairro Tubalina. “Vendi quase 200 pratos. Estou muito feliz e na expectativa para a revelação do melhor boteco”, disse.

A divulgação do resultado acontece no dia 22 de maio, no evento “Saideira”. Neste ano 17 bares participam da disputa, que também seleciona o bar que concorrerá ao título nacional com estabelecimentos eleitos em outras cidades.

Confira a lista de bares e petiscos participantes

· Alfaiataria com o prato “Corte, Costura e Gordura” – Endereço – Rua Barão de Camargos, 614 – Centro. Horário de funcionamento: Quarta a Domingo: 18h às 1h

· Bar Butekão com o prato “Bisteka do Butekão” – Endereço – Rua Benjamin Constant, 519 – Bairro Aparecida. Horário de funcionamento: Terça a Sábado: 18h às 00h

· Bar das Américas com o prato “Bolinho Corpete Avelã” – Endereço – Avenida Joaquim Leal de Camargo, 519 – Loj 1A – Bairro Chácaras Tubalina. Horário de funcionamento: Terça a Sexta: 16h30 às 00h/Sábado, Domingo e Feriados: 13h às 00h

· Bar do Betão com o prato “Tilápia em pé do Betão” – Endereço – Avenida João Pinheiro, 263 – Centro. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 16h30 às 00h30/Domingo: 16h30 às 23h30

· Bar do Carlinho com prato “Bolinho Caipira” – Endereço – Rua Costa Pereira, 159 – Bairro Bom Jesus. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 18h às 00h

· Bar do Dudu com o prato “Bolinho Ana Maria” – Endereço – Rua Rafael Rinaldi, 1595 – Bairro Martins. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 17h às 00h

· Bar do Sô Creysson com o prato “Moela – La Madrecita” – Endereço – Avenida Dr. Arnaldo Godoy de Souza, 1945 – Bairro Cidade Jardim. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 17h às 00h

· Baroa com o prato “Bananinha bovina à gongozola” – Endereço – Alameda Uberaba, 200 – Bairro Jardim Finotti (próx. UFU Campus Santa Mônica). Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 18h às 00h

· Celeiro com o prato “Chicken do Celeiro” – Endereço – Rua Rodrigo Pereira Junior, 671 – Bairro Roosevelt. Horário de funcionamento: Diariamente: 18h às 02h

· Chefe Espeto com o prato “Choquete do Chefe” – Endereço – Avenida Nicodemos Alves dos Santos, 321 – Bairro Saraiva

· Curcinos com o prato “Minerim comendo escondidim” – Endereço – Rua Olegário Maciel, 255 loja 26 – Centro. Horário de funcionamento: Quarta a Sábado: 17h às 23h30

· Dom Coelho com o prato “Chapa mista Dom Coelho” – Endereço – Avenida Estela Saraiva de Peano, 149 – Bairro Jardim Patrícia. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta: 15h30 às 23h/Sábado: 12h às 23h

· Mussa Petisqueira com o prato “Rocambole de Frango” – Endereço – Avenida Maestro Villa Lobos, 357 – Bairro Tubalina. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 17h às 0h

· Nosso ! com o prato “Nossa! Amôndega” – Endereço – Avenida Afonso Pena, 3361 – Bairro Cruzeiro. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 17h às 00h

· Point do Mercado com o prato “Vento bom” – Endereço – Rua Olegário Maciel, 255 Loja2 – Centro. Horário de funcionamento: Terça a Sábado: 11h às 23h/Domingo: 11h às 18h

· Santa Cana Bar com o prato “A dama do Santa Cana” – Endereço – Avenida Belarmino Cotta Pacheco 150 – Bairro Santa Mônica. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 18h às 00h

· Spettus com o prato “Copa Spettus” – Endereço – Avenida Getúlio Vargas, 1425 – Centro. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta: 18h às 00h/Sábado:12h às 00h