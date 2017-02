Comerciante é executado em frente do filho

Proprietário de uma loja de autopeças, José Daniel da Silva, de 37 anos, foi assassinado no fim da tarde de ontem, em seu estabelecimento comercial, localizado na avenida Deputado José Marcus Cherem, próximo ao trevo da BR-050 com a BR-262, em Uberaba. Segundo informações da Polícia Militar, o comerciante foi morto em frente ao filho de 14 anos e não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime.

Dados da PM indicam que a vítima estava no escritório do estabelecimento comercial, localizado nos fundos, junto com seu filho e uma funcionária, quando dois indivíduos apareceram e efetuaram vários disparos contra Daniel. Militares do Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegar no local e efetuaram manobras de ressuscitação, mas, sem sucesso. Equipe do Samu também esteve no local e constatou o óbito.

Perícia Técnica da Polícia foi chamada ao local para os trabalhos de praxes. Após perícia preliminar, foi constatado que a vítima foi atingida por mais de dez disparos na cabeça, pescoço, braço, costas e mão. A arma utilizada teria sido uma pistola calibre .765. O corpo da vítima foi levado para o IML.