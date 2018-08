Começa as inscrições para Banda Jovem

Jovens instrumentistas da cidade têm a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos musicais e ainda integrar um conjunto. A Prefeitura de Uberlândia abriu, nesta terça-feira (31), as inscrições para os interessados em participar do projeto Banda Jovem, da Secretaria Municipal de Cultura. O novo grupo será acompanhado por profissionais da Banda Municipal e terá 35 vagas para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos. O edital completo pode ser visto aqui.

A partir da iniciativa, os novos talentos da música poderão tornar possível o sonho de tocar um instrumento em alto nível, com aulas ministradas de teoria musical e prática instrumental por meio de ensaios. Os garotos também protagonizarão apresentações oficiais. A carga horária será de quatro horas semanais, divididas em duas vezes por semana. O início das aulas está previsto para setembro deste ano.

Os interessados precisam estar matriculados na rede convencional de ensino e ter conhecimento musical em um ou mais dos instrumentos contemplados. Serão ofertadas vagas para clarinete, fagote, flauta transversal, oboé, percussão, sax alto, sax barítono, sax tenor, trombone, trompa, trompete e tuba.

Inscrição e seleção

Para se inscrever, é necessário entregar a documentação entre hoje (31) e 20 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Casa da Banda. O local fica na rua Duque de Caxias, nº 1.329, no Centro. É possível ter a performance avaliada em até dois instrumentos.

A seleção será feita por meio de teste de banca, no qual será avaliada a performance do candidato tocando o instrumento escolhido. As avaliações práticas devem acontecer entre os dias 24 e 27 de agosto, com critérios estabelecidos no edital. O processo será conduzido por uma comissão especializada em música.

Convivência saudável

A proposta foi inspirada em uma ação semelhante desenvolvida em 2009, durante a segunda gestão do prefeito Odelmo Leão. Na época, o trabalho contemplava exclusivamente crianças. “Estamos retomando o projeto, mas com uma nova concepção. Esses adolescentes serão muito bem acolhidos por nossos músicos da Banda Municipal. Além de uma oportunidade de formação de nível profissional, ofereceremos um espaço de convivência saudável a eles”, destacou a secretária municipal de Cultura, Mônica Debs.