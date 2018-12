Começa a troca de ingressos para a 18ª edição do Futebol Contra Fome

A 18ª edição do “Futebol Contra a Fome”, organizado pelos cantores Alexandre e Fernando Pires, começa a movimentar a cidade. Os ingressos já estão disponíveis para troca. O ponto para troca este ano será no piso 1, do Center Shopping, em frente à loja TNG.

A partida acontece no dia 26 de dezembro, a partir das 19h30, no estádio do Parque do Sabiá. Este ano estão confirmados para a partida: Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Kaka, Medina, Vinícius Júnior, Sheik, Roberto Carlos, Denílson, Elano, Lucas Paqueta, Rafael Vaz, Dante, Lucas Lima, Amaral, Rafinha, Marco Luque, Leo Moura, os cantores Daniel e Felipe Araújo, entre outros.

O ingresso para assistir ao jogo das estrelas pode ser trocado por três quilos de alimentos não perecíveis, menos farinha de trigo e sal. Ano passado, foram mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados que forma distribuídos para várias instituições de Uberlândia e região.