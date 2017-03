Começa a reforma da passarela na Avenida João Naves de Ávila em Uberlândia

Começou nesta segunda-feira (20), a realização das obras de recuperação e reforma da passarela da Avenida João Naves de Ávila, em frente ao Center Shopping.

A recuperação da passarela é necessária devido ao estado de abandono do local e atende a recomendação do Ministério Público para que o problema seja resolvido. Como as obras são urgentes, a Prefeitura não vai esperar prazos para fazer uma licitação e contratou uma empresa de forma emergencial.

A reforma contempla a remoção do entulho, revisão dos elevadores e substituição de peças danificadas, entre outras ações. O Executivo fez orçamentos com cinco empresas e a escolhida foi a Grada Construtora, que deverá realizar o serviço pelo valor de R$ 179.636,00.

A Prefeitura de Uberlândia estima que 6.300 pessoas passem pelo local todos os dias

Problemas antigos

A situação da passarela registra problemas desde 2013 . Ela ficou pronta em 2012, mas foi utilizada por pouco tempo pelos pedestres. Na época, a obra custou um milhão de reais e o funcionamento era parcial por causa de problemas técnicos. O Ministério Público já tinha interferido na situação, juntamente com a Secretaria de Trânsito e Transportes (Settran).