Nesta sexta-feira (8), um ouriço foi apreendido dentro de uma residência, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), o animal estava com ferimentos e queimaduras. A suspeita é que os ferimentos ocorreram após um incêndio em uma mata próxima ao local em que foi capturado. O ouriço foi levado para o setor de Animais Silvestres da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).