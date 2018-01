Com previsão de chuvas para toda a semana, Defesa Civil orienta população

Boletins meteorológicos apontam que a semana continuará sendo de chuva em Uberlândia. E é por isso que a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) reforça que algumas medidas podem ser tomadas pelos cidadãos para evitar problemas em períodos chuvosos. A principal é acondicionar bem o lixo doméstico e colocá-lo em local adequado para a coleta. Descartá-lo em terrenos baldios ou na rua pode agravar a situação, já que a sujeira será levada pela água pluvial até a rede e entupirá bueiros e bocas de lobo. Isso pode ocasionar enxurradas e inundações, já que a água da chuva não terá local para escoamento, além de gerar refugo (volta) do esgoto para as residências.

“A Defesa Civil está sempre em alerta e estamos preparados para atender possíveis ocorrências. Em casos de previsão de chuvas mais fortes, nós orientamos a população a evitar os locais com maior risco de alagamento e aos motoristas que não tentem atravessar vias repletas de água”, afirmou o diretor da Defesa Civil de Uberlândia, Capitão João Batista Afonso.

Afonso explica ainda que a Comdec atua na prevenção de riscos e preservação da vida. “Emitimos alertas diários ou a qualquer momento que se fizer necessário para orientar a população como proceder em caso de chuvas ou temporais. Paralelamente, mantemos equipes de prontidão para intervir caso necessário conforme atribuições e ações previstas no plano de emergência pluviométrico (PEP)”, contou.

A Prefeitura trabalha para fazer com que a cidade fique limpa e, além das coletas domiciliar e seletiva, realiza outros serviços, como a retirada de lixo dos bueiros e bocas de lobo. Um trabalho preventivo que impede entupimentos de rede e destina o lixo para o local adequado. Mas é preciso a conscientização e mobilização da população para o descarte correto. Há ainda o serviço de cata-treco (que pode ser acionado pelo 3212-5356) e Ecopontos instalados em locais estratégicos para atender a toda população.

Cuidados essenciais

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) têm trabalhado de forma permanente e intensa para amenizar os efeitos das chuvas que atingiram o município desde o começo do ano. As demandas pelos serviços de manutenção de água e esgoto aumentaram cerca de 80% na última semana.

“Desde sábado (6), o Dmae recebeu 40 solicitações de retorno de esgoto na rua e refluxo e outros 50 pedidos de manutenção na rede de água. Os pedidos aumentam no período chuvoso e nós trabalhamos para atender todas as solicitações o mais rapidamente possível. É importante as pessoas informarem os danos por meio do telefone 115 para o reparo ser providenciado o mais rápido”, explicou o diretor técnico do Dmae, Carlos Henrique Lamounier.

Tapa buracos

Outra frente trabalha para melhorar as condições das ruas e avenidas de todos os setores da cidade. É o caso de profissionais da Secretaria Municipal de Obras, que em 2017 tapou quase 72 mil buracos e deformidades nas vias. Apenas em dezembro, mais de 6,9 mil correções foram feitas no asfalto.

Desde então, as restaurações se estenderam mês a mês até chegar à marca de quase 20 mil toneladas de massa asfáltica utilizadas nas benfeitorias. Este número representa 216 mil m² de área corrigida. Neste ano de 2018 a operação continua e todo cidadão que verificar problemas nas ruas e avenidas da cidade pode entrar em contato pelo Serviço de Informação Municipal (SIM) – 3239-2800 para requerer o serviço.

Em caso de perigo chame:

– Defesa Civil: 199

– Corpo de Bombeiros: 193

– Polícia Militar: 190

Regiões que requerem mais atenção da população de Uberlândia em caso de chuvas fortes e que estão sob freqüente vigilância da Defesa Civil:

– Região Central

– avenida Cesário Alvim, cruzamento com a rua Belém

– avenida Cesário Alvim, cruzamento com a rua Paraná

– avenida Cesário Alvim, cruzamento com a rua Niterói

– avenida Cesário Alvim, cruzamento com a rua Alagoas

– avenida João Naves com a rua Prata (próximo ao SESC)

– avenida João Naves de Ávila com a rua Joaquim Cordeiro

– rua Olegário Maciel com a rua Carajás

– avenida Marco de Freitas Costa com a rua João Thomaz Resende e rua Indianópolis

– rua México sentido BR 365

– avenida Raulino Cotta Pacheco com a rua Conquista

– rua Antônio Marques Póvoa com Nicomedes Alves dos Santos

– avenida Geraldo Mota Batista (próximo à rua Leôncio Chaves)

– avenida Professora Minervina C. Oliveira e avenida Paulo Roberto C. Santos

– rua Adelino Franco com rua Camilo Brage

– Região Oeste

– avenida Sílvio Rugani (próximo a rotatória Cel. Tobias Junqueira)

– rua Cel. Tobias Junqueira, entre rua Angazeiros e rua Jangadeiro

– avenida Getúlio Vargas (trecho Belvedere até o D’Ville)

– praça Rita do Val. BR 365

– avenida Judéia (cruzamento com a avenida Paulo Firmino)

– avenida Aldo Leão Borges (entre chácaras Panorama e Morada Nova)

– Região Leste

– avenida João Naves de Ávila com avenida Belarmino Cotta Pacheco (frente à Câmara Municipal)

– rotatória avenida Montreal Athaíde de Deus Vieira

– avenida Benjamin Magalhães com avenida Anselmo Alves dos Santos

– avenida Suíça com avenida Anselmo Alves dos Santos

– avenida Felipe Calixto Milken com rua Batéia

– avenida Anselmo Alves dos Santos (próximo à BR 050)

– Parque do Sabiá

– rua Arlindo Massaro (entre Michele Virno e Jairo Marques Andrade)

– Região Sul

– rua Saldanha Marinho e avenida Geraldo Abrão

– alameda Arnolde de Almeida Castro com avenida Juraci Junqueira Resende

– avenida Argemiro Evangelista Ferreira com Nicomedes Alves dos Santos

– rua Chapada dos Guimarães (ocupação do Glória)

– avenida Inconfidentes (travessia Córrego do Lagoinha)

– avenida Ana Cardoso Silva (travessia Córrego do Lagoinha)

– avenida Vasco Marcia (travessia Córrego do Lagoinha)

– rua Jaime Barros (travessia Córrego do Lagoinha)

– Anel Viário Setor Sul

– Região Norte

– avenida Antônio T. F. Rezende com BR 050

– avenida Antônio T. F. Rezende entre Comendador Alex. Garcia com Alexandrino A. Vieira

– avenida Balaiadas com Antônio Thomaz Ferreira de Rezende

– alameda Audina Carrijo com avenida Cleanto Vieira (travessia Córrego do Lobo)

– avenida Cel. José Teófilo Carneiro (travessia Córrego do Lobo)

Dicas:

Antes das chuvas:

– Acompanhe os boletins de avisos e alertas dos Institutos de Meteorologia pela internet ou pelos órgãos da imprensa;

– Dê manutenção no telhado: desobstrua os canos da laje, limpe as calhas, confira se as telhas de amianto estão pregadas;

– Não jogue lixo ou entulho em bueiros, quintais e ruas. Sempre coloque os sacos de lixo nas lixeiras, evite deixa-los diretos na calçada.

– Reforce muros e paredes que tenham perigo de cair;

– Faça revisão nas instalações elétricas ;

– Desligue os aparelhos elétricos, quando perceber chuvas fortes acompanhadas de raios;

– Coloquem em lugares altos, móveis e outros pertences, caso sua moradia esteja localizada em área de risco ou em locais sujeitos a alagamentos.

Durante as chuvas:

– Mantenha-se atento aos níveis das águas;

– Mantenha as portas e janelas da casa fechadas para evitar entrada de ventos fortes e animais;

– Não se proteja embaixo de árvores, pois elas atraem raios e, se houver granizo, é aconselhável que as pessoas se protejam em lugares seguros, com boas coberturas.

– Não manusear nenhum equipamento elétrico ou telefone devido aos raios e relâmpagos.

– Não se arrisque em atravessar à pé ou com veículos em ruas e pontes alagadas ou com enxurradas;

– Se sua casa estiver em risco de alagamento ou desabamento, chame imediatamente o a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros;

– Em caso de alagamento é recomendado evitar contato com as águas, pois além da contaminação que pode causar graves doenças, há também o risco de choque elétrico.

Depois das chuvas:

– Verifique as instalações elétricas antes de ligá-las;

– Faça uma revisão de possíveis danos em sua moradia (paredes, telhados…);

– Cuidado com animais (aranhas, cobras e ratos em casa).

– Verifique se houve obstrução de ralos, bueiros e calhas.

Orientação aos motoristas:

– Evite trafegar em vias alagadas, procure sempre rotas alternativas ou aguarde a chuva passar em lugar seguro;

– Em dias nublados, evite deixar os veículos estacionados próximos a árvores, principalmente as mais antigas;

– Não estacione seu veículo em regiões íngremes e próximo a postes durante as chuvas;

– Durante a incidência de raios, a melhor proteção é permanecer no interior do veículo;

– Cheque o bom estado dos limpadores, da borracha das paletas e do motor dos limpadores;

– Certifique-se que o desembaçador está funcionando direito;

– Ligue as luzes durante uma chuva intensa (mesmo que seja dia claro) para que outros motoristas o vejam