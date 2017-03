Com presença de ministra, Tenente Lúcio entrega veículos e equipamentos para Conselhos Tutelares Mineiros

Investimentos de emenda do parlamentar já beneficiaram 39 cidades e 41 conselhos tutelares

Os Conselhos Tutelares de 19 municípios mineiros vão receber nesta sexta-feira (10), em Araguari, um carro e equipamentos para auxiliar no trabalho realizado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O evento contará com a presença da Ministra dos Direitos Humanos – Dra. Luislinda Valois. Também participarão do evento: prefeitos, vereadores e demais autoridades políticas de Minas Gerais.

Os recursos que somam o valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) são oriundos de emenda individual nº 37680014 do deputado federal Tenente Lúcio que foi apresentada no Orçamento Geral da União de 2016. É a maior emenda individual do Brasil.

Na ocasião, serão entregues (5) cinco itens para equipagem de 19 municípios. Cada município receberá 01 Kit que é composto por: cinco computadores, um refrigerador, um bebedouro, uma impressora multifuncional, além de um carro zero quilômetro da marca Citroën AirCross.

Essa é segunda etapa de entrega, onde 19 municípios serão contemplados, dentre eles: Araguari, Arapuá, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Frutal, Iraí de Minas, Itapagipe, João Pinheiro, Lagamar, Patrocínio, Perdizes, Planura, Prudente de Morais, Rio Paranaíba, Santa Juliana, Tupaciguara e Vazante.

Com os investimentos de emenda parlamentar, o deputado Tenente Lúcio já beneficiou 39 cidades e 41 conselhos tutelares.

A primeira etapa de entrega aconteceu em Dezembro do ano passado, na oportunidade 20 municípios mineiros receberam os kits de equipagem para os Conselhos. Com exceção de Uberlândia, que ao possuir três conselhos tutelares, foi beneficiada com três kits. Investimentos que estão garantindo avanços na qualidade dos serviços prestados à criança e adolescente de todo estado.

O deputado Tenente Lúcio destacou que o trabalho dos conselheiros tutelares é fundamental para garantir os direitos das crianças e adolescentes e que os veículos entregues auxiliarão no deslocamento e atendimento. “Conselhos de muitos municípios não possuem carro próprio e dependem que outro órgão empreste o veículo para que possam atender as ocorrências. Agora, eles não precisarão depender de outros setores para atender a população”, explica.

Serviço:

O que: Entrega de 19 kits para Conselhos Tutelares de diversas cidades de Minas Gerais

Onde: Palácio dos Ferroviários (Praça Gaioso Neves, 129 – Centro – Prefeitura Municipal de Araguari – MG).

Quando: 10 de Março de 2017 – Sexta-feira – 14h