Com plenário ocupado por grevistas da prefeitura vereadores realizam sessão na sala de reuniões

A sétima sessão legislativa ordinária do mês de fevereiro foi realizada com a presença dos 27 vereadores na sala de reuniões Dr. João Pedro Gustin

A 7ª sessão legislativa ordinária do mês de fevereiro da Câmara Municipal de Uberlândia foi realizada excepcionalmente na manhã desta terça-feira, dia 14, na sala de reuniões Dr. João Pedro Gustin, já que o plenário está tomado por servidores da Prefeitura que ocuparam o local no início da tarde de segunda-feira, logo após o fim da sessão ordinária, em protesto pelo não recebimento do salário de dezembro de 2016, deixado em aberto pelo antecessor do prefeito Odelmo Leão.

Conduzida pelo presidente da Casa, vereador Alexandre Nogueira (PSD), foram lidos e aprovados vários requerimentos apresentados pelos vereadores; diversos projetos de lei, também dos vereadores, foram encaminhados às comissões permanentes da Câmara e foi discutido, votado e aprovado por votação nominal por 22 votos favoráveis e quatro ausências, projeto de Lei Ordinária de autoria do prefeito Odelmo Leão (PP), que dispõe sobre o reconhecimento da condição de associado do Município de Uberlândia perante a Associação dos Municípios de Interesse Turístico da Alta Mogiana – Amitam – Circuito Turístico da Alta Mogiana.

A Amitam – é composta por 15 membros associados, sendo seis do Estado de Minas Gerais e nove do Estado de São Paulo.

Servidores da Prefeitura Municipal ainda mantém a ocupação do plenário Homero Santos. Uma comissão de vereadores busca junto ao prefeito Odelmo Leão e a secretária de Administração, Marly Melazzo, uma solução para a situação. Os vereadores também lembram que a decisão cabe tão somente à prefeitura. E esperam que isso ocorra o mais breve possível para que o plenário seja desocupado e a realização das sessões plenárias ordinárias, previstas para se encerrar na próxima sexta, dia 17, ocorra normalmente.

Câmara Municipal de Uberlândia

Crédito: Denilton Guimarães