Com mais de 5500 inscritos, CITIES encerra sua segunda edição em Uberlândia

Cidade torna-se referência no país ao realizar Congresso Internacional.

A segunda edição do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – CITIES encerra hoje, 30, comemorando mais um sucesso de público e negócios. O evento, que começou na segunda, 27, aconteceu na Casa Garcia e reuniu um público de mais de 5500 pessoas.

O Congresso nasceu da necessidade de reforçar a importância do ecossistema produtivo e tecnológico existente no município, capaz de propiciar constante interesse de investidores e pesquisadores de diferentes áreas. Com objetivo de gerar inspirações, conhecimentos, conexões, networking e oportunidades para empresas, especialistas, governo, empreendedores, acadêmicos, pesquisadores, investidores e instituições, o evento proporcionou uma programação completa com atividades diversas.

Com o objetivo de integrar as cidades da região, colocando os empresários e atores do ecossistema regional na mesma página, foi criado o “CITIES On The Road”, que levou palestras para as cidades de Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas, nos meses de julho e agosto.

Nos quatro dias de evento foram realizadas 70 palestras, que aconteceram simultaneamente em duas arenas o dia todo em dois dias, Mostra de Inovação com um total de 65 projetos, Espaço Kids onde cerca de 10 oficinas foram realizadas para crianças de 06 a 12 anos, Rodada de Negócios nacionais e internacionais, Like a Boss, apresentações culturais, workshop de moda, workshop de métodos ágeis, entre outros.

Conheça um pouco mais os números e dados gerais do CITIES 2018.

Números e dados gerais do CITIES 2018

– R$ 140 milhões em expectativa de negócios gerados na Rodada de Negócios, que teve 285 empresas, entre âncoras nacionais e internacionais, ofertantes e startups;

– 100 pessoas na equipe;

– mais de 5.500 visitantes;

– cerca de R$ 70mil no terceiro setor, que é o turismo

– 70 palestras nacionais, sendo 6 internacionais;

– 65 projetos na Mostra de Inovação;

– 70 pesquisadores no Encontro Internacional para Ensino e Inovação (Feira de Embaixadas);

– 8 países mais o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras apresentaram suas propostas de intercâmbio;

– Like a Boss: 17 participantes, sendo 2 selecionados para final em São Paulo, no CASE, no início de novembro;

– Apresentação do CITIES 2018 para mais de 35 integrantes do Programa Uberhub Code Club, desenvolvido pelo Município em parceria com o Coden;

– Recolhimento do lixo, separação e destinação correta;

– Caravanas de Patos de Minas, Uberaba, Ituiutaba, Patrocínio, Araguari, Monte Carmelo e Frutal

Evento que arrancou elogios

A empresária Letícia Medeiros, participou de todas as 70 palestras dos dois dias do CITIES 2018, mesmo grávida de 5 meses. “Estou super abastecida e motivada. Foi uma grande oportunidade, pois sou eclética e gosto de assuntos, pessoas, tudo que motiva o ser humano na busca do seu melhor. E as palestras do CITIES, pela sua variedade assuntos, me proporcionou isso”, explica Letícia.

Além do público, os palestrantes deram seus depoimentos a respeito da experiência de participar de um Congresso desse nível. Muitos ficaram impressionados com a estrutura do evento, o cuidado com eles e a oportunidade que os participantes têm de absorver os conteúdos de profissionais com muito potencial e know how de muitos países. A portuguesa Margaria Campolargo, presidente da Open and Smart Cities Portugual, trabalha como consultora para várias cidades. “O meu trabalho aqui centra essa apresentação em cidade inteligentes e humanas, para trazer o componente humano e preparar as pessoas para as mentalidades para essas transformações dos próximos anos e dos próximos séculos”, explica.

O especialista em computação em nuvem e inteligência artificial, Roberto Celestino, falou sobre como a inteligência artificial surgiu, como utilizá-la e quais são os primeiros passos para construir uma solução cognitiva. “A expectativa é que todas as pessoas, que estão aqui no evento, consigam compreender de fato o que é inteligência artificial e levar o conceito de inteligência artificial para dentro das empresas para que essas empresas possam usufruir dessa tecnologia e transformar os seus negócios”, fala.

O concierge no CITIES

Além de várias atrações surpreendentes, o CITIES contou com um serviço ainda pouco conhecido: o concierge – profissional que tem como principal desafio promover uma experiência única, de forma diferente, estando sempre passos à frente de um entendimento convencional, com muita dedicação. No CITIES 2018, a profissional Luciana Lima atuou no acolhimento aos palestrantes, recebendo-os de forma humanizada, sendo o ponto de referência deles no local do evento e cuidando sempre da logística externa. “A ideia de ter uma concierge no CITIES foi uma grande sacada que eu jamais imaginaria que poderia trabalhar. O que estamos vendo aqui é a aplicação correta do concierge dentro de um evento, pois o mercado confunde com recepcionistas, hostess, produção e ele não é isso, vai além: ele integra todo mundo”, explica Luciana Lima.

O CITIES

O CITIES é o Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, considerado um dos principais eventos de assuntos tech do país, com dezenas atividades, exposições, workshops e palestras de experts, intelectuais e especialistas em assuntos afins ao empreendedorismo, inovação e tecnologia. O evento, que acontece uma vez por ano, é uma realização da FIEMG, Grupo Algar, Sebrae, Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Faculdade UNA / HSM e Prefeitura de Uberlândia, em parceria com órgãos e organizações de gestão pública e fomento do desenvolvimento da pesquisa.