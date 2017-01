Com base montada, Uberlândia Esporte faz treinos no estádio Parque do Sabiá

Acostumados a treinar no CT Vila Olímpica, os jogadores do Uberlândia Esporte Clube fizeram o primeiro treino no estádio Parque do Sabiá nesta quarta, dia 04. Para o treinador Paulo César Catanoce, a oportunidade de treinar na casa do time para o Campeonato Mineiro é válida para que o elenco crie identificação e sinta-se confortável durante as partidas.

Catanoce fez um coletivo entre titulares e reservas e manteve a base que vinha treinando junto desde o início da pré-temporada. O time titular do verdão por enquanto é Thiago Braga; Rodney, Mauro Viana, Robinho e Rogério; Bruno Moreno, João Paulo, Juninho, Alê e Berger; Reinaldo Alagoano.

Nesta sexta, dia 06, o time deve voltar mais uma vez ao estádio para treinamento. No dia 15 acontece um amistoso contra o Vila Nova-GO, às 17h. Três dias depois a equipe viaja até Goiânia para outro amistoso, contra o Goiás. A estreia do time no Campeonato Mineiro está marcada para dia 29, contra o Tricordiano fora de casa.