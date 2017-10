Com ajuda de cão, bombeiros encontram criança que se perdeu em mata

Após mais de 3h com uma criança de 1 ano e oito meses perdida em uma mata, o cão Luke, do Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, precisou de menos de 25 minutos para localizar a vítima na tarde de quarta-feira (25), na zona rural do município.

De acordo com a corporação, a criança desapareceu por volta das 11h na mata, que fica aos fundos da chácara da família do menino, no Distrito Industrial 3, mas os bombeiros só foram acionados por volta das 14h.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) já estava no local e constatou que os pais do garoto deixaram ele sozinho na casa com a irmã, de 11 anos, e outro menino de 3 anos. Após perceber o sumiço, a irmã fez buscas pelo menino, mas como não o encontrou, decidiu acionar a corporação.

Em pouco tempo os militares iniciaram uma busca e linha nos fundos da casa e, assim que entraram em uma área com vegetação mais alta, notaram que o cão farejador mudou de comportamento. Após cerca de 25 minutos o animal conseguiu encontrar a criança, que estava a cerca de 500 metros da casa. Ele sofreu alguns arranhões e picadas de inseto, não sendo constatada nenhuma marca de violência.

Confira o vídeo que mostra o momento em que a criança foi localizada:

Ainda segundo os bombeiros, a mãe da criança foi conduzida pela PM até a cidade de Delta e poderá responder por abandono de incapaz. O pai do menino foi encaminhado para Uberaba junto com o filho, que passou por exames médicos.