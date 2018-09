Com acesso pela portaria do Santa Mônica, bicicletário é instalado no Parque do Sabiá

O Parque do Sabiá acaba de receber mais uma benfeitoria. Foi instalado um bicicletário no estacionamento do local, com acesso pela portaria da Anselmo Alves dos Santos (acesso bairro Santa Mônica). A iniciativa beneficia os usuários que vão pedalando até o local e incentiva o uso de meios de transporte que promovem formas saudáveis de se locomover.

Como utilizar

Quem quiser utilizar o bicicletário deve prender a bicicleta pelo quadro e levar sua própria corrente e cadeado. “Trata-se de um pedido antigo dos ciclistas da cidade que frequentam o parque e nós construímos essa estrutura para atendê-los”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

Outras melhorias

O Parque do Sabiá está sempre passando por manutenções e recebendo melhorias em seu espaço físico. Na última semana, foi instalado um portão eletrônico na entrada do Tibery, com o objetivo de dinamizar a entrada e saída de veículos de funcionários e prestadores de serviço. A ação garante ainda mais segurança e conforto, tanto para o usuário, quanto para os agentes patrimoniais de plantão.

SECOM