Com 250 animais, Zoológico de Uberlândia é opção de lazer para família

O Zoológico de Uberlândia é uma excelente opção de lazer para a família, principalmente nesse período de férias escolares. As crianças se divertem ao conhecer e ver pessoalmente os animais, que muitos só vêem em livros e na televisão. São cerca de 250 animais que podem ser visitados de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, dentro do Complexo do Parque do Sabiá. A entrada é gratuita.

Em um final de semana durante o período letivo, o Zoológico de Uberlândia recebe, em média, 1,5 mil visitantes. Já durante as férias escolares esse número dobra: são cerca de 3 mil visitas de sábado a domingo.

Segundo o diretor do Zoológico, Evandro Alves Canelo, os animais preferidos pelos visitantes são as onças pintadas, a leoa, a onça parda, os jabutis, os jacarés, os macacos e as araras. O Zoológico de Uberlândia tem diversidades de répteis, mamíferos e aves.

Dentre as atrações, estão o corujão orelhudo que é a maior coruja das Américas; a onça pintada que é o maior felino das Américas; o tamanduá-bandeira que é o maior dentre as espécies de tamanduás; e o macaco prego que é o primata mais inteligente do Brasil. O Zoológica de Uberlândia também conta com espécies em extinção, como a arara azul grande, ou que correm esse risco, como o mutum de penacho, o gato-do-mato pequeno e o lobo-guará.

“Antigamente, as pessoas vinham para conhecer e não voltavam mais. Agora, temos visitantes assíduos, que vem com a família quase todo final de semana. É um programa que toda criança gosta muito”, afirmou Evandro Canelo.

