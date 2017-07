Coluna UCVB de 30 de Junho a 07 de julho de 2017

Showroom de Calçados e Acessórios

Uberlândia recebe, nos dias 18, 19 e 20 de Julho, a segunda edição do Showroom de Calçados e Acessórios. O evento, que será realizado no Castelli Master, será exclusivo para lojistas e tem como objetivo reunir em um só lugar as principais marcas do segmento. O showroom será uma oportunidade para os lojistas conhecerem as novidades das coleções primavera-verão 2018. A inscrição é gratuita para lojistas do setor e pode ser feita no site da Done Produtora (www.doneprodutora.com.br).

Churros gourmet

Uberlândia vai receber o maior evento de churros do interior de Minas Gerais. Serão mais de 30 opções de churros gourmet, além de inúmeros foodtrucks de vários lugares do Brasil. O evento acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de julho e terá entrada franca todos os dias, além de playground para crianças.

Hospedagem Legal

Com o objetivo de ofertar um serviço ainda mais qualificado ao turista que visita Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais lançou a campanha “Hospedagem Legal”. Destinada às empresas prestadoras de serviços de meio de hospedagem, a campanha visa ainda aumentar o número de cadastro de prestadores de serviços turísticos em Minas Gerais junto ao Cadastur – programa já existente na instituição. O cadastro também permite ao prestador de serviço a participação em eventos, feiras, programas de qualificação e ações promovidas pela Setur-MG e pelo Ministério do Turismo, e viabiliza aos empreendedores a participarem de licitações e obter financiamento em bancos oficiais, além da promoção da empresa no portal do turismo de Minas Gerais. Vale ressaltar que o cadastro é gratuito.

Turismo no Brasil

No Brasil, o turismo responde por 3,7% do Produto Interno Bruto e é responsável por 7,3 milhões de empregos diretos e indiretos. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o país é considerado a 10ª economia turística do mundo. Com o objetivo de avançar no ranking, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, lançou no início de abril o Brasil + Turismo, pacote de medidas para fortalecer o setor no Brasil. Entre as ações anunciadas estão a qualificação profissional, modernização da Lei Geral do Turismo, melhor aproveitamento das áreas da União, modernização do modelo de gestão da Embratur, atualização do Mapa do Turismo e emissão de vistos eletrônicos, até o fim de 2017, para turistas dos EUA, Canadá, Austrália e Japão.