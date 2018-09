Coluna UCVB de 30 de Agosto a 06 de Setembro

Câmbio do Turismo

Levantamentos sobre o turismo são feitos mensalmente por diversas instituições com o intuito de monitorar o crescimento do segmento no país e apontar estratégias. Nesse mês o Banco Central realizou uma pesquisa que considera os gastos de estrangeiros no Brasil realizados com cartões de créditos e trocas cambiais. O resultado é que os turistas internacionais gastaram US$ 3,66 bilhões em viagens nos sete primeiros meses de 2018.

Novo Mapa do Turismo

O Mapa do Turismo é um instrumento de políticas públicas voltada para o crescimento do turismo regional. A ferramenta é online e subsidia a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo através de ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos. Todo o acompanhamento e voltado para observar características peculiares de demanda e vocação turística de cada município. A nova atualização do Mapa do Turismo, que será válida até 2021, já apresenta as questões discutidas das novas regras de inclusão/exclusão dos municípios de interesse turístico. As principais mudanças foram: (1) comprovação de um conselho municipal de turismo em funcionamento e de um órgão gestor do turismo local com orçamento próprio; (2) participar de uma instância governamental formada por gestores públicos e privados dos municípios que integram a região turística na qual está inserido; (3) comprovar a inscrição de empreendimentos locais ou prestadores de serviços turísticos no Cadastur do Ministério do Turismo; (4) categorização dos municípios turísticos, que vai de “A” a “E”.

Suecos no Brasil

Os países nórdicos são atraídos pelos destinos de natureza, e pensando em fomentar as relações entre o Brasil e a Suécia o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, se reuniu com governo sueco para discutirem estratégias que ajudem a aumentar o fluxo de turistas e atrair investidores. De acordo com o Relatório de Competitividade do Turismo Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) o Brasil é o primeiro no quesito natureza, entre os 136 países analisados.