Coluna UCVB de 27 de Agosto a 05 de Setembro

Hospedagem Solidária mostra resultado

Após dois meses de funcionamento o projeto Hospedagem Solidária apresenta resultados positivos. O projeto é uma iniciativa do Uberlândia Convention & Visitors Bureau em parceria com o Hospital do Câncer. Os hospedes de 11 hotéis solidários (Abbas Hotel, Carlton Plaza Hotel, Gran Executive, Ibis, Marajá Hotel, Mercure, JVA Fenix Hotel, Parati Minas, Porto Belo Palace Hotel, San Diego Suítes Uberlândia e Villalba Hotéis) podem contribuir com o empreendimento através da arrecadação taxa facultava (não obrigatória) de no mínimo R$1 e no máximo R3 cobrada na diária do cliente. Como uma promoção da cidade o UCVB também implementou um tablet contendo informações turísticas da cidade. Vale ressaltar a importância de projetos dessa natureza para a manutenção do Hospital do Câncer em Uberlândia. Os hotéis mais solidários até o presente momento foram: Carlton Plaza Hotel, Hotel Mercure Uberlândia Plaza Shopping, Marajá Hotel.

I Simpósio de Higiene e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal

A UFU promove entre os dias 24, 25 e 26 de agosto, no Campus Umuarama bloco 2A, o I Simpósio de Higiene e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal. O evento conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, EMBRAPA, empresas privadas e pesquisadores renomados na área. A inscrição deve ser feita via internet (https://sistemas.fau.org.br/ participante/index.xhtml? idevento=342) e a taxa é de R$50 para estudantes e R$100 para profissionais.

VII Encontro Técnico de Forragicultura

Forrigicultura é o estudo de plantas apropriadas para o consumo de animais (gramíneas e leguminosa). Existem dois tipos, as pastagens e/ou conservados (feno e silagem). Com o foco de atualizar os participantes sobre importantes temas relacionados à Forragicultura a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) realiza a VII Encontro Técnico de Forragicultura. O evento será nos dias 22 e 23 de agosto nos anfiteatros 8C e 2A no Campus Umuarama. O evento é pago e conta com a participação de quatro palestrantes. Para saber mais acesse o site (http://www.eventos.ufu.br/ viitecfor%20).

QR Code nos centros turísticos

O Ministério do Turismo realizou uma pesquisa que aponta importância da tecnologia nos destinos turísticos. Dados revelam que 57% dos visitantes estrangeiros que estiveram no país em 2017 utilizaram a internet como fonte de consulta sobre os destinos locais. O uso do QR Code (código de resposta rápida, em português) disponibiliza informações turísticas nas telas dos celulares e tablets, ajuda a atrair mais visitantes e disponibiliza materiais a respeito de cartões postais.