Coluna UCVB de 27 de Abril a 04 de Maio

Etnoturismo e Ecoturismo

Os projetos turísticos em terras indígenas resgatam a cultura dos índios e chama a atenção dos viajantes para a preservação do meio ambiente, além de auxiliar na geração de renda para as comunidades. As iniciativas de etnoturismo e de ecoturismo em terras indígenas são disciplinadas pela Instrução Normativa Nº 3 da Funai. Em todas as regiões no Brasil encontram-se aldeias abertas à visitação, que devem ser previamente agendadas com os próprios representantes das comunidades ou agências de turismo autorizadas por eles.

Censo Turismo 2017

A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG) realizou a pesquisa Censo Turismo 2017, que consiste em diagnosticar as ferramentas de gestão turística e boas práticas executadas pelos municípios regionalizados. O questionário foi aplicado via internet e a proposta do estudo é compreender melhor a realidade de cada localidade, viabilizando a elaboração de estratégias para o desenvolvimento de políticas mais direcionadas aos municípios. Os dados da pesquisa estão disponíveis no site do Observatório do turismo.

Turistando

O Ministério do Turismo Lançou nessa quarta-feira (25) o podcast Turistando. O espaço do programa será totalmente dedicado ao turismo, onde serão tratadas várias abordagens, desde políticas públicas e programas de qualificação até dicas de viagens e relatos de experiências. No programa de estreia a blogueira Natalie Soares e a revisora Gabriela Costa abriram o programa falando sobre mulheres que viajam sozinhas. Ouça o primeiro podcast no site: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11274-vamos-falar-de-turismo-mtur-lan%C3%A7a-o-podcast-turistando.html

Redução de Impostos

O ministro do turismo, Vinícius Lummertz, solicitou apoio ao titular da Pasta, Aloysio Nunes Ferreira, para a redução temporária de tarifas no Mercosul destinadas a importação de equipamentos para parques temáticos. A proposta é enquadrar aparelhos (cabines de teleféricos, tobogãs aquáticos etc.) como bens de capital, favorecendo a atração de investimentos externos ao setor no Brasil e nos demais países do grupo.