Coluna UCVB de 26 de Julho a 02 de Junho

Investimentos na hotelaria

O Ministério do Turismo sondou mais de 664 empreendimentos do setor hoteleiro de todos os estados e constatou que os empresários pretendem investir nos próprios negócios até outubro. O levantamento apontou que 71,2% dos entrevistados na região Centro-Oeste admitem a possibilidade de investimentos. Já no Sudeste, que é a maior oferta hoteleira do país, a margem alcançou 58,5%.

Turismo de experiência

A valorização da prestação de serviços está em alta e o turismo de experiência é uma prova disso. Os viajantes buscam cada vez mais destinos que proporcionam imersão cultural e interação com os moradores. Segundo a Organização Mundial do turismo (OMT) a tendência do milênio é buscar roteiros onde é possível sentir, viver, emocionar-se e ser personagem de sua própria viagem.

Uberlândia é capa de revista

Uberlândia foi destaque na 40° edição da revista Pass. As exuberantes paisagens, manifestações culturais e marcos históricos fizeram parte do enredo que ressaltou as qualidades do município. Em seis páginas a cidade reafirmou sua força econômica e social.

Festival de Dança do Triângulo

O prazo para se inscrever no Festival de Dança do Triângulo foi prorrogado até o dia 27 de julho. O evento, que está na sua 26° edição, é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e acontecerá entre os dias 16 e 21 de outubro. Para participar os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviar o vídeo da coreografia proposta conforme o edital (http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/19507.pdf).