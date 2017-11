Coluna UCVB de 22 a 29 de Novembro

Curso de Capacitação

O UCVB, em parceria com a Fundação de Apoio Universitário – FAU e SEBRAE, organizaram o Curso de Captação de Recursos para Eventos. A aula será ministrada pela consultora do SEBRAE do sul do país, Jennifer Ritchelle e terá duração de 6 horas. O evento é gratuito para associados UCVB e professores universitários. O intuito é capacitar professores e profissionais da área para que sejam capazes de trazerem eventos para nossa cidade, movimentando diversos setores e trazendo renda para toda Uberlândia.

Cadastro

De janeiro a outubro deste ano, o Ministério do Turismo registrou 10.316 novos cadastros no sistema que formaliza as pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor – o Cadastur. Em janeiro, 829 cadastros foram realizados e em outubro, esse número chegou a 1.123, um crescimento de 35%. No mesmo período no ano passado, foram cadastrados 8.888 novos empreendimentos e profissionais.

Turismo

Está no ar o Cardápio de Turismo: site criado com a intenção interligar o turista com os membros da cadeia de turismo. A página reúne diversos roteiros e sugestões de lazer, gastronomia, vida noturna e hospedagem. Para conhecer o projeto acesse: cardapiodeturismo.com.br

Futsal

O Departamento de Esportes do Praia divulgou as datas das Seletivas de Futsal 2018! As avaliações para tentar uma vaga na equipe Praia Clube/Colégio Nacional acontecem de 22 a 27 de novembro, no Ginásio Waltercides Borges de Sá (G3). Os candidatos terão acesso à quadra pelo portão 14 (Arena Praia), localizado na AV. Uirapuru, no Bairro Cidade Jardim. Para participar, basta comparecer ao Clube e apresentar documento de identificação com foto. Também é necessário que os candidatos utilizem traje esportivo pertinente à modalidade. Em todos os dias de seletiva, as atividades começam às 14h. Os candidatos devem se atentar à faixa etária correspondente ao dia de avaliação, acesse o cronograma aqui: https://www.praiaclube.org.br/esportes-futsal/oportunidade-