Coluna UCVB de 23 a 30 de Maio

O crescimento do turismo no cenário econômico

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o turismo apresentou bom desempenho em março com o avanço de 2% no Índice de Atividades Turísticas (IATUR). Esse resultado aparece em contrapartida do restante do setor de serviços que caiu 0,2% em relação a fevereiro deste ano. Os setores pesquisados foram alojamentos e alimentação; serviços culturais; desportivos; de recreação e lazer; agência de viagens e operadores turísticas. A pesquisa também incluiu segmentos de transportes rodoviário, ferroviário e aéreo.

O Brasil é líder em reuniões de negócios

O estudo da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA, em inglês) mostra que o Brasil é o país da América do Sul que mais realiza congressos. No ranking dos 20 principais destinos em número de reuniões organizadas em 2017, o Brasil ocupa a 16ª posição, sendo o único sul-americano a entrar no pódio. De acordo com o Ministério do Turismo, 15,6% dos turistas internacionais que estiveram no Brasil em 2017 vieram motivados por negócios, eventos ou convenções.

Marcha dos Prefeitos

Os gestores municipais participam, em Brasília, da 21ª edição da Marcha dos Prefeitos, que acontece essa semana. A estimativa é reunir 4 mil gestores municipais, além de expositores públicos e privados voltados para a prestação de serviços aos municípios. Uma das vantagens é o grande número de serviços beneficiados pela atividade turística, movimentando uma cadeia de 52 setores da economia. Por exemplo, o turismo gera o consumo de alimentos, beneficia a agricultura familiar e cria demandas como a compra e artesanatos, hospedagem, atividades de entretenimento e lazer, principalmente a cultura local.

O Brasil que encanta os turistas

Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo mostra que 9 em cada 10 turistas aprovam viagens para o Brasil. O país recebeu 6.588.770 turistas internacionais em 2017, sendo um recorde histórico superior, inclusive, aos números obtidos na Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Entre os turistas internacionais que desembarcaram no país as viagens superaram ou atenderam plenamente as expectativas de 88,3% dos entrevistados.