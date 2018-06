Coluna UCVB de 23 a 20 de Junho

ENGHUB

A Conferência Nacional dos Estudantes de Engenharia será realizada nos dias 14 e 15 de junho, no Center Convention. O objetivo do evento é transmitir, por meio de uma grade bem estruturada, atividades e integração entre os universitários. Serão 20 horas de conteúdo, 40 palestras, Happy hour, Coffee breaks e mais de 1.500 participantes. Confira a programação completa no site: https://enghub.com.br/

Programa de Regionalização do Turismo

Os municípios que fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro já podem pleitear apoio do Ministério do Turismo para a criação de Planos Municipais de Turismo. O processo pode ser feito através do Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) até o dia 4 de julho. O objetivo é promover a articulação e a ordenação turística do local, visando a gestão e o monitoramento do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). As propostas cadastradas vão dispor de até R$1,7 milhões através dos convênios com recursos de programação da pasta.

Pesquisa Inédita

O Ministério do Turismo realizou uma pesquisa com 664 empreendimentos hoteleiros de todas as regiões do país e 64,2% dos entrevistados manifestaram a possibilidade de realizar investimentos nos próximos 6 meses. Aproximadamente 30,9% acreditam que haverá aumento na rentabilidade do setor, 30,7% espera que a demanda cresça nos destinos onde seus hotéis estão localizados e 32% acham que os turistas vão gastar mais.

Visto eletrônico

O visto eletrônico para a Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos entrou em vigor em janeiro deste ano e já resultou no crescimento de 41% dos pedidos de entrada no país. Em 2017 foram 57.548 pedidos e em 2018 o número saltou para 81.123. Nesse período, 75% dos pedidos de vistos do país estratégicos foram eletrônicos.