Coluna UCVB de 21 a 28 de Novembro

Maior expectativa de vida, jornadas de trabalho reduzidas e revolução tecnológica geram uma equação que vai fortalecer ainda mais o turismo no futuro como vetor do desenvolvimento econômico mundial. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil figura na 72ª colocação no ranking geral de competitividade e na 27ª no relatório setorial do mercado de Viagens. O turismo é o caminho para a atração de investimentos no país e criação de empregos. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) um em cada cinco empregos na última década foram gerados por este mercado.

– Modal Minas Gerais

O projeto Modal é o primeiro plano de mobilidade turística do país e será capaz de gerar aumento de 2,5 milhões de novos turistas em Minas Gerais. A ideia central é viabilizar linhas de transporte turístico de interligação dos aeroportos aos principais destinos do Estado. Num primeiro momento, o projeto beneficiará as cidades localizadas até 300km do perímetro dos aeroportos, conectando voos domésticos e internacionais aos destinos e eventos do estado, sem que haja a necessidade do turista se deslocar até a rodoviária. De acordo com a Secretaria de Estado de Minas Gerais a expectativa é de que o projeto fomente a economia regional e local, atraindo um número cada vez maior de visitantes para o estado.

– Regionalização do Turismo

A 30ª Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) será realizada até sexta-feira (23), em Brasília, e tem como foco a gestão descentralizada e o intercâmbio de boas práticas e experiências de gestão regional no setor. A pauta prioritária do evento inclui assuntos relacionados à atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, à criação de Conselhos Municipais de Turismo, à formalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil e ao fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais, entre outros.