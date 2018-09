Coluna UCVB de 20 a 27 de Setembro

Eventos em setembro

O mês de setembro está recheado de eventos de negócios, técnico científicos e culturais. Segundo o calendário do UCVB (Uberlândia Convention & Visitors Bureau) 14 eventos estão programados na cidade até o presente momento. A estimativa de público é de 327 mil pessoas gerando oportunidades de negócios para a cidade além de gerar na economia local R$41 milhões.

15ª edição do Prêmio de Excelência e Inovação no Turismo da OMT

A Organização Mundial do Turismo está promovendo um concurso que reconhece iniciativas inovadoras e sustentáveis. Podem participar instituições públicas, privadas e organizações não-governamentais com projetos que ajudem o desenvolvimento de um mercado mais competitivo e responsável. Os interessados devem inscrever até 31 de outubro e as propostas têm que favorecer o cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. (http://marketintelligence.unwto.org/webform/15th-unwto-awards-call-applications)

Investimento no turismo

O orçamento do Fungetur – Fundo Geral de Turismo dará um salto de mais de 285% em 2019. No triênio 2017/19 o fundo poderá alcançar a margem de R$276 milhões destinados para melhoria de infraestrutura de turismo do país. A expectativa é de geração/manutenção de 1.107 empregos em função dos 17 contratos assinados até agora.

150 termos do setor de viagens

O Ministério do Turismo elaborou um Glossário do Turismo para facilitar a compreensão de termos técnicos comumente usados no turismo. O guia é online e pretende unificar a linguagem e expressões publicadas pelo Mtur e Embratur nos últimos 15 anos. O material tem 48 páginas e a intenção é que em breve seja oferecida uma versão impressa. ( http://www.turismo.gov.br/images/pdf/Publica%C3%A7%C3%B5es/Glossario_do_Turismo___1__edicao.pdf )

TedQual

A Organização Mundial do Turismo (OMT) iniciou um projeto que certifica os cursos de formação, programas e as instituições de ensino de turismo, a plataforma TedQual. A certificação é voluntária e procura facilitar a melhoria contínua dos programas de educação, treinamento e pesquisa em turismo, através do alinhamento de qualidade para a educação turistica. (http://academy.unwto.org/content/unwto-tedqual-certification-system)

Escola de Primavera de Transição e Turbulência

A Escola de Primavera de Transição e Turbulência surgiu em 1998 para incentivar a discussão e o desenvolvimento de novos estudos de estabilidade, transição e turbulência. Esse ano a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) recebe a 11ª edição do evento que acontece nos dias 17 a 21 de setembro. O objetivo do evento é reunir estudantes e pesquisadores para debater tópicos relevantes sobre a transição e turbulência na mecânica dos fluidos, apresentadas em palestras com especialistas nacionais e internacionais. Para mais informações acesse o site do evento (http://eventos.abcm.org.br/eptt2018/).

IV Simpósio de Sepse – HCU

Sepse, também conhecida como infecção generalizada ou septicemia, é uma condição de emergência de saúde que acontece quando um quadro de infecção é agravado e o organismo não consegue controlá-lo. Pensando em aprimorar o conhecimento científico sobre o tema e trazer atualizações a respeito de práticas e diagnósticos a UFU promove nos dias 20 e 21 de setembro o “IV Simpósio de Sepse”. O evento será realizado no anfiteatro do Bloco 8C, no Campus Umuarama e o tema central é “Diferentes Abordagens: do diagnóstico ao tratamento”. Para mais informações acesse o site do evento (http://www.eventos.ufu.br/ufu/sepseiv/2018/09).

Economia Criativa

A economia criativa é um conjunto de negócios baseados no capital intelectual, cultural e criativa que gera valor econômico. O termo internacional “portadores de futuro” é designado para identificar atividades que vão crescer e criar empregos nos próximos 20 anos. A criatividade e a arte geram desenvolvimento que gera mais arte e criatividade. O turismo não é mais considerado um setor da indústria, mas uma dimensão macroeconômica que impacta e comporta, direta ou indireta, outros 52 segmentos, unindo sua força com a economia criativa.