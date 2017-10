Coluna UCVB de 19 a 26 de Outubro

Workshop

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau e o SEBRAE organizaram o Workshop de Formação de Captadores de Eventos Associativos. O curso é oferecido sem custo para todos os associados à fundação e promove a capacitação dos profissionais da área, consequentemente, a cidade

estará mais preparada para trazer eventos que movimentam todo o trade turístico.

Mostra de Cursos

A Universidade Federal de Uberlândia vai realizar, nos dias 26 e 27 de outubro de 2015, mais uma edição de sua mostra de cursos, o “#VEM PRA UFU 2017”. Como os anteriores, o evento é organizado na forma de estandes que apresentam aos participantes as informações sobre cada

curso da Universidade Federal de Uberlândia. O público-alvo é a comunidade de ensino médio, que terá a completa liberdade de transitar pelas dependências da UFU, no Campus Santa Mônica, onde estarão localizados os referidos estandes, com todos os cursos da UFU de todos os campi, no formato conhecido como “feira de profissões”. O evento é gratuito. Para uma participação mais proveitosa, sugere-se que os visitantes se programem para passar o dia todo no campus

universitário. Haverão opções de alimentação dentro e nos arredores da faculdade (lanchonetes, cantinas e restaurantes, onde cada um poderá comprar seu lanche).

Novidades

Os fiscais do Ministério do Turismo estão agora nas redes sociais. O perfil no Facebook tem objetivo de facilitar o contato e orientação para os prestadores de serviço, assim como receber denúncias de estabelecimentos e pessoas irregulares no Cadastur. Manter os dados em dia no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas do setor é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, guias de turismo, acampamentos turísticos e parques temáticos.

Congresso

A Faculdade de Ciência Contábeis (FACIC) da Universidade Federal de Uberlândia organizou o 2° Congresso UFU de Contabilidade, que acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro das 9h às 22h nos blocos 3Q e 5º do campus Santa Mônica. O evento será composto por mesas redondas, oficinas, palestras nacionais e internacionais e apresentação de trabalhos, nas áreas contabilidade para usuários externos, controladoria e contabilidade gerencial, mercado financeiro, de crédito e de capitais, educação e pesquisa em contabilidade, contabilidade aplicada ao setor público e ao terceiro setor e auditoria e perícia.