Coluna UCVB de 19 a 26 de Julho

YAGP

Uberlândia recebeu entre os dias 12 a 16 de julho a seletiva da maior competição de dança do mundo. O Youth America Grand Prix é realizado anualmente e conta com a participação de 10.000 estudantes de diversos países. Os aprovados em Uberlândia vão se juntar aos 1.200 selecionados para participar das finais em abril de 2019 em Nova York.

Turismo pela internet

O programa de formação Brasil Braços Abertos conta com 23 mil brasileiros estudando turismo pela internet. Os maiores estados participantes do programa até o presente momento são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O prazo para a conclusão do curso é até 15 de janeiro de 2019 e os formandos que já concluíram as atividades propostas já podem emitir seus certificados (http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/certificado/).

Brasil e México

O Brasil e o México não se encontram apenas nos campos de futebol. Na semana passada o representante do Ministério do Turismo e o Embaixador no México no Brasil, Salvador Arriola, se reuniram para discutir a implementação de um memorando firmado em 2015. O acordo prevê o fortalecimento e a cooperação no setor turístico a partir da adoção de medidas como a promoção de atrativos e destinos para aumentar o fluxo bilateral de visitantes.

CITIES

O Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – CITIES – será realizado em Uberlândia entre os dias 27 e 30 de agosto. No ano passado o evento recebeu mais de 5 mil participantes e proporcionou aproximadamente 63 horas de palestras nacionais e internacionais. Para 2018 o público estimado é de 7.500 pessoas. Para saber mais visite a página do CITIES (http://citiesbrasil.com/).