Coluna UCVB de 19 a 26 de Abril

Preparação Embaixadores de Uberlândia

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau promove, pelo segundo ano consecutivo, a Premiação Embaixadores de Uberlândia 2018. O evento acontece na próxima quarta-feira (25). Neste ano serão 26 homenageados que trouxeram eventos técnico científico e esportivo para a cidade em 2017.

Comissão Regional de Turismo

Durante a 63° reunião da Comissão Regional para as Américas, que aconteceu em Assunção, no Paraguai, o Brasil voltou a ocupar posição de destaque. O país assumiu a vice-presidência da comissão para o biênio 2018-2019 juntamente com o Haiti. Durante o encontro foram tratados diversos assuntos de interesse do setor turístico e atualizadas informações sobre as atividades regionais do turismo.

Acervo de fotos de Minas Gerais

Através dos olhos do fotógrafo Pedro Vilela, o Ministério do Turismo disponibilizou 330 fotografias retratando as belezas de Minas Geras. O intuito do banco de imagens batizado de “Mtur Destinos” é auxiliar os destinos turísticos a mostrarem os atrativos do estado. Todo o material é gratuito para download e utilização das imagens. Para visualizar as fotográficas acesse: https://www.flickr.com/photos/mturdestinos/albums/page2

Perfil do turista brasileiro

A pesquisa Demanda Doméstica, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e encomendada pelo Ministério do Turismo procura conhecer o perfil do viajante brasileiro, entender suas demandas e estabelecer políticas públicas para fortalecer a atividade turística no Brasil. A pesquisa já está acontecendo em todo o Brasil via telefone.