Coluna UCVB de 17 a 24 de Novembro

Cultura

No dia 17 de dezembro, Uberlândia recebe o humorista Felipe Neto, em apresentação única no Center Convention, às 17h. Felipe Neto, 29 anos, sempre chega ao teatro inovando, e dessa vez, com a nova turnê, ele traz aos palcos uma interação ímpar com o seu público revolucionando ainda mais através do seu novo aplicativo que em menos de 24 horas de lançado já foi mais baixado que o Whatsapp. O evento tem produção local da Versátil Eventos.

Intercâmbio

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-MG) participou, nos dias 13, 14, 15 e 16 de novembro, da Missão Oficial do Governo do Estado de Minas Gerais na Colômbia – Minas Gerais Day. A ação tem como objetivo o intercâmbio entre Minas Gerais e o mercado colombiano com o foco na promoção turística, na atração de investimentos e na promoção de internacionalização do Estado. Como destaque da programação, o programa +Gastronomia e a Mineiraria – Casa da Gastronomia foram apresentados aos empresários colombianos. Além disso, ofereceram um jantar preparado por renomados chefs mineiros, permitindo que o público experimentasse algumas especialidades características de nosso estado.

Mostra de Anatomia

O Departamento de Anatomia Humana do ICBIM/UFU organizou o IV SIAN – Simpósio de Anatomia e V Mostra de Anatomia Humana da UFU, que acontece de 23 à 25 desse mês no campus Umuarama. O evento tem como objetivo apresentar conceitos, técnicas e contribuir para a atualização científica do congressista. As diversas palestras, minicursos e painéis de especialidades que fazem parte do programa científico do SIAN se propõem a ser o instrumento para reforçar conceitos e renovar o conhecimento do congressista. As inscrições são pagas, e podem ser feitas aqui: sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento=283

Estatística

Para 26,5% dos brasileiros a expectativa é de viajar nos próximos seis meses. É o que diz um estudo do Ministério do Turismo. Trata-se do maior percentual registrado este ano e coincide com a chegada da alta temporada no país marcada pelo início do verão, férias escolares e festas de fim de ano. Deste total, 81,8% deverão aproveitar para descobrir os vários atrativos que os destinos domésticos oferecem.

Estadia em Uberlândia

Segundo dados exclusivos divulgados pela Trivago, a estadia média em Uberlândia é de 1.99 dias, a média de preço das acomodações é de R$173 e a média de preços mais clicados por usuários é R$160,00.