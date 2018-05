Coluna UCVB de 16 a 23 de Maio

Eventos relevantes para Uberlândia em 2019 e 2020

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau captou até o momento quatro eventos nacionais e três internacionais, que serão realizados em Uberlândia entre 2019 e 2020. Os eventos desse porte contribuem para o desenvolvimento do trade turístico da cidade, movimenta a rede hoteleira e a gastronomia local. Para saber mais, acesse www.uberlandiacvb.com.br

Conotel 2018

O Congresso Nacional de Hotéis, que acontece esse ano em Fortaleza, recebe os representantes do setor turístico do país para discutir o tema “Brasil, a retomada do crescimento hoteleiro”. Na 60ª edição do evento a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) apresenta dados relevantes para o setor, como o por exemplo o número empregos diretos (1,3 milhões) e indiretos (675) proporcionados pelo setor turístico no Brasil.

Semana do Museu

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) promove a 16° edição da Semana de Museus. O evento é em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de maio). No Brasil 1.130 instituições participam da temporada cultural. A edição desse ano, segundo o Ibram, conta com 3.261 eventos cadastrados. Na programação temos exposições, visita mediadas, palestras, ações educacionais e exibição de filmes. No Sudeste são 466 museus participantes, no Nordeste 270, no Sul 263, no Centro-Oeste 77 e no Norte 54 instituições inscritas.

Semana do Museu em Uberlândia

Uberlândia também comemora o Dia Internacional do Turismo (18) dedicando uma semana inteira de apresentações e exposições. Na segunda-feira (14) o público pôde sentir e admirar as obras sob o tema Museus Hiperconectados. A proposta é adaptar às novas tecnologias, com passeio virtual e informações em QR Code ligando o passado e o presente através de um fio condutor.