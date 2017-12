Coluna UCVB de 15 a 22 de Dezembro

Exposição 1

O Museus Universitário de Arte (MUnA) expõem três artistas diferentes entre os dias 15 de dezembro e 17 de janeiro de 2018. A mostra fotográfica de Paulo Augusto “Corpos (in)Dóceis” discute a proximidade entre o repórter e seus motivadores, a maneira como ambos se captam, revelando diversas potências e usos. Nas séries “TARJAS”, a artista Thaís Valadares expõe “Sr. Joaquim” com reflexões sobre a individualidade e memórias. Em “Praça Siteótica”, a artista Andressa Boel promoveu uma ação artística no bairro Santa Luzia, que contou com a ajuda da comunidade. O resultado foi a transformação da Praça Said Chacur. Todas as etapas do projeto foram registradas e estarão expostas no MUnA.

Exposição 2

A Casa da Cultura recebe pela terceira vez a exposição do artista Rossani Rossi, com a obra “Presépio natalino”. São mais de 1100 peças e 130 personagens, todos no modelo napolitano, que retrata o nascimento do menino Jesus. O artista se inspirou nas típicas aldeias italianas medievais retratando o cotidiano dos personagens com muitas cores e movimentos. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 31 de janeiro de 2018, na galeria Geraldo Queiroz da Casa da Cultura, localizada na Praça Clarimundo Carneiro, 204 – Centro, Uberlândia – MG, de segunda a sexta das 12h às 18h. A entrada é franca.

Setur

Na semana passada, a Setur-MG (Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais) apresentou as informações para a habilitação no Minas Recebe 2018, que tem a finalidade de promover melhorias na qualidade dos serviços turísticos oferecidos pelas agências e operadoras de turismo receptivo do estado. As inscrições vão do dia 8 a 22 de janeiro de 2018 e, após um mês, sairá a lista de divulgação das empresas habilitadas, através do site: www.turismo.mg.gov.br/minas-recebe. Para mais informações acesse: www.turismo.mg.gov.br

Passagens aéreas

O transporte aéreo, o segundo mais utilizado no Brasil, apresentou redução de 10% no valor das passagens em novembro de 2017, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Devido ao aumento na procura de bilhetes domésticos (7,7% em comparação com o mesmo período em 2016) e intenção de viagem em novembro, o setor aéreo colocaram em pratica esses descontos.