Coluna UCVB de 14 a 21 de Setembro

Voleibol

Uberlândia será sede da 2ª Copa Master de Voleibol Feminino. Dos dias 13 a 15 de outubro, o Praia Clube receberá atletas de todo o Brasil. O evento trará cerca de 600 pessoas, que movimentarão todo o trade turístico da cidade.

Cultura Afro

A Secretaria da Cultura lança novo projeto de Valorização da Cultura Afro-Brasileira. O programa tem o objetivo de promover eventos artísticos difundidos na diversidade cultural e reconhecimento da cultura brasileira de matriz africana. As inscrições são gratuitas e as propostas dos músicos, bandas ou grupos musicais e de artistas ou grupos teatrais deverão ser apresentadas de 18 a 22 de setembro, de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, na Diretoria de Igualdade Racial, da Secretaria Municipal de Cultura. O edital está disponível no portal da Prefeitura de Uberlândia. Para mais informações ligue no telefone (34) 3239 – 2571

Lançamento

A Oficina Cultural promove, na noite desta sexta-feira (15), às 19h, o lançamento da obra da mais nova joia da literatura uberlandense. O livro ‘A Loja de doce da Clarinha’, escrito pela jovem escritora Clara Luz, de 11 anos. A história é inspirada na própria vida da autora, que é envolvida em projetos sociais na cidade desde os oito anos.

Setembro Amarelo

O mês de setembro será dedicado à “Semana para a Vida e Setembro Amarelo”, na Universidade Federal de Uberlândia. A campanha é voltada para a prevenção ao suicídio e cuidados em saúde mental com foco no estudante universitário. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) – por meio da Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (Dirve) e da Divisão de Saúde (Disau) -, em parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE-UFU). A programação inicia no dia 18 e conta com atividades em vários campi da instituição. Serão propostas rodas de conversas sobre temas que fazem parte da vida dos acadêmicos, como estresse e convívio na universidade, além da distribuição de fitas amarelas como símbolo da campanha.