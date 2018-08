Coluna UCVB de 14 a 21 de Agosto

Uberlândia Cultural

Os eventos culturais da cidade estão em pauta esse ano. Uberlândia oferece festivais gastrônomos, musicais, artísticos de abrangência nacional e internacional. Além dos eventos esportivos e tecnológicos. Em agosto dois grandes eventos estão programados para movimentar o trade da cidade. O CITIES que engloba tecnologia, inovação e empreendedorismo, e o Camaru 2018 com um leque diversificado de shows e exposições.

Números da aviação

O setor turístico está em crescimento e sua força reflete em outros segmentos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mais de 100 milhões de passageiros viajaram de avião nos últimos 12 meses. Somente em julho desse ano o número de passageiros embarcados cresceu 3,4 % (de6.922.225 em 2017 para 7.163.396 em 2018). Esses valores mostram a capacidade do setor de ancorar a economia.

Gastos de estrangeiros no Brasil

O Banco Central do Brasil realizou um estudo e constatou que a receita gerada pelo turismo de janeiro a julho de 2018 foi US$ 3,24 bilhões, registrando a alta de 5,94% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em comparação com 2017 os estrangeiros deixaram no país US$ 180 milhões a mais nos últimos seis meses.

Mudança no Turismo Mundial

O Ministério do Turismo promoveu o workshop “O Futuro da Promoção Turística” com o objetivo de desenvolver estratégicas de marketing para atrair turistas internacionais para o Brasil. De acordo com Chris Pomeroy existe um processo de mudança no turismo mundial e as nações precisam estar atentas. Foram analisados os perfis dos turistas e a internet foi apontada como uma grande ferramenta.

Prioridade no turismo

Representantes do Conselho Nacional do Turismo (CNT) elaboraram um documento para ser entregue aos presidenciáveis com as principais reivindicações do setor. Entre as propostas, o documento enfatiza a capacidade do setor para gerar 2 milhões de empregos nos próximos quatro anos.

Promoção segmentada

O Ministério do Turismo (Mtur) pretende integralizar as próximas campanhas de marketing através da reativação da Câmara Temática de Marketing e apoio à comercialização. O objetivo da ação é converter promoções em vendas aumentando a movimentação turística no país.

Visto eletrônico

O visto eletrônico foi implementado no Brasil em janeiro de 2018 e já mostra resultado. A ferramenta funciona em quatro países (Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão) e estimasse que entre janeiro a julho houve um aumento de 42% no número de pedidos para o visto brasileiro. Caso as solicitações se convertam em viagens o Brasil deve receber US$41,2 milhões.

Nova companhia

A companhia aérea NORWEGIAN AIR recebeu permissão da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para trafegar nos céus do Brasil. A empresa norueguesa vende passagens de baixo custo e vai fazer transporte aéreo internacional de passageiros, cargas e malas. A expectativa é que a rota ligue São Paulo ou Rio de Janeiro à Londres.

Paladar suculento

O Ministério do Turismo encomendou um estudo pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que apontou a relevância da gastronomia brasileira para atrair turistas estrangeiros. Os restaurantes receberam a aprovação de 96,4% dos viajantes e 95,7% avaliou positivamente a culinária brasileira e seus tradicionais ingredientes indígena, africana e europeia.