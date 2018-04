Coluna UCVB de 12 a 19 de Abril

Turismo no Mercosul e nas Américas

Está acontecendo em Assunção, Paraguai, a XIX Reunião de Ministros do Turismo do Mercosul. O representante brasileiro no encontro é o Chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Pasta, Rafael Luisi. O propósito do evento e discutir a redução tarifária para equipamentos de Parques Temáticos, a Comissão de Patrimônios Históricos e o Grupo de Ação Regional das Américas.

Viagens corporativas

O segmento corporativo é importante para o desenvolvimento do turismo nacional. Durante a WTM Latin América, em São Paulo, a Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev) divulgou dados do setor. As viagens corporativas compõem entre 60% e 70% das viagens domésticas no Brasil. Segundo a associação, trata-se de um mercado em expansão, especializado e altamente rentável. Para saber mais clica AQUI.

Ballet Russo

A Companhia Estadual de Dança Folclórica de Fayzi Gaskarov, da República de Bashkortostan (Rússia), chega ao Brasil para sua primeira turnê. E Uberlândia é uma das 12 cidades escolhidas para receber esse espetáculo, que acontece no dia 17 de maio, às 20h, no Teatro Municipal. A produção local é da Versátil Eventos.

Loja de Brinquedos

Contribuir com as problemáticas que norteiam o universo escolar ensinando às crianças a dar vida aos seus brinquedos favoritos é um dos objetivos da peça infantil “A Incrível Loja de Brinquedos”, que se apresentará no Teatro Municipal, dia 23 de maio, às 19h30. Até o dia 20 de abril, o primeiro lote de ingressos será vendido a R$ 20,00. Depois dessa data, começam as vendas do segundo lote a R$ 30,00.