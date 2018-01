Coluna UCVB de 11 a 18 de Janeiro

Calendário de eventos 2018

O calendário de eventos 2018, criado pelo Ministério do Turismo, reúne programações para todas as localidades do Brasil. Ele é uma ferramenta online com os principais eventos turísticos realizados em território nacional, cujo objetivo é ajudar turistas e viajantes que planejam conhecer as belezas do nosso país. Em seu terceiro ano de funcionamento, o calendário possui 936 eventos cadastrado em 21 estados e no distrito federal. Para inscrever seu evento e só acessar o http://www.turismo.gov.br/agenda-eventos/views/cadastrar_evento.php. E quem quiser acessar todos os eventos já registrados basta clicar no link: http://www.turismo.gov.br/agenda-eventos/views/calendario.php

Jovens movimentam turismo em 2017

Os jovens estão se interessando por viagens cada vez mais cedo, e o resultado disso é o saldo positivo nos dados turísticos. A pesquisa realizada pelo Boletim de Desempenho Econômico Turístico – BDET, apontou que no primeiro semestre de 2017, o turismo já tinha movimentado cerca de R$8,2 bilhões e o principal destino procurado é turismo de natureza.

Inscrições abertas para o Minas Recebe 2018

As inscrições para participar do Minas Recebe 2018 foram abertas dia 08 de janeiro e podem ser realizadas até o dia 22 do mesmo mês. Para participar, as empresas devem preencher o formulário online disponível no www.turismo.mg.gov.br/minas-recebe e enviar toda a documentação para minasrecebe@turismo.mg.gov.br. Não há limite de empresas que possam participar do Minas Recebe, e a única exigência é trabalhar com a comercialização de roteiros em Minas Gerais. O resultado será divulgado até o dia 22 de fevereiro.

Uberlândia Esporte Clube realiza jogo-treino no Praia Clube

O verdão realizou um jogo-treino no Campo de Futebol do Praia Clube e contou com a participação de aproximadamente 500 torcedores. A atividade estabeleceu a reabertura do campo para as competições de 2018. O Uberlândia Esporte Clube aproveitou a estrutura do local para aperfeiçoar suas táticas e técnicas objetivando a estreia no Campeonato Mineiro.