Coluna UCVB de 09 a 16 de Novembro

Financiamento

Sexta feira, 10, o INSS mandará uma equipe para esclarecer dúvidas sobre financiamentos. O evento é voltado para aposentados e acontecerá na Praça Tubal Vilela a partir das 9h. A ação é uma parceria da TV Vitoriosa/SBT com iniciativas privadas. Haverá distribuição de brindes.

Oficinas

As oficinas do Programa Usinas Culturais acontecerão nos dias 16, 21, 23, 28, 29 de novembro e 05 de dezembro, sempre às 19h na Oficina Cultural de Uberlândia. O projeto tem por finalidade a realização de investimentos em infraestrutura e programação cultural, visando especialmente, o exercício dos direitos, a promoção dos valores da cidadania e da diversidade cultural e o desenvolvimento local e regional por meio da economia criativa. Inscrições feitas na Oficina Cultural ou pelos telefones: 3239-2566 e 3231-8608.

Simpósio

Nos dias 10 e 11 de novembro acontecerão o VIII Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite e III Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite na Universidade Federal de Uberlândia campus Santa Mônica. Nesta edição serão abordados tópicos referentes à nutrição de bezerras em aleitamento, exigências nutricionais de vacas em lactação, metabolismo e nutrição de vacas no peri-parto, nutrição de vacas em pastejo e estratégias para produção e utilização de silagens de alta qualidade. Contato: simpnutrileite@gmail.com.

Concurso Calendário

As inscrições para Projeto “Concurso Calendário 2018” poderão ser realizadas no período de 13 a 17 de novembro 2017, de segunda a sexta feira, no horário de 13h às 18h, na Casa da Cultura, localizada na Praça Coronel Carneiro, n° 89, no bairro Fundinho. A iniciativa tem o objetivo de selecionar trabalhos de artistas da área de artes visuais e de escritores residentes e domiciliados em Uberlândia que deverão compor um calendário, com imagens e poemas, para o ano de 2018. Os artistas visuais poderão inscrever-se com até três trabalhos, realizados no período de 2016 a 2017, nas seguintes modalidades: pintura, fotografia, desenho e gravura. Na área de Literatura, cada escritor poderá inscrever até três poemas inéditos, sendo que apenas um de seus trabalhos inscritos poderá ser selecionado.