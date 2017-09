Coluna UCVB de 08 a 15 de Setembro

Seminário

O Sindicato do Turismo com apoio do UCVB realizará o Seminário Gerencial da Hotelaria e Motéis, no dia 13 de setembro. O evento se inicia com um café, às 8h e em seguida a palestra de Gestão Financeira para Pequenas Empresas, com Fábio Cesário, e As Mudanças e o Impacto da nova Lei Trabalhista, com a doutora Débora Nascimento.

Cadastro

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria de Cultura, lançou o projeto Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura no intuito de facilitar a comunicação entre poder público e produtores de arte da região. Consiste em um banco de dados digital que visa promover parcerias entre a administração municipal e todos os profissionais de pintura, teatro, dança, música, artesanato, circo, entre outras áreas. Para cadastro e mais informações: www.uberlandia.mg.gov.br/cadastroartistas

Palestra

No dia 21 de setembro o SENAC organiza uma palestra gratuita com tema: Inovação: O DNA das pessoas de Sucesso, às 18h30, no auditório do SENAC. A palestra, com Rodrigo Carneiro, é inaugural do MBA.

Feira de Oportunidades

Dia 12 de setembro, às 17h, no CDL, acontece o “Liderança em Vendas”, evento organizado pelo Sebrae, que contará com uma feira de oportunidades. Artur Ximenes ministrará a palestra “Liderando com Foco e Resultados”. A inscrição é gratuita e a entrada é 1kg de alimento não perecível.