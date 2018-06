Coluna UCVB de 08 a 15 de Junho

Semana Nacional de Letras

A 10ª edição da Semana Nacional de Letras busca tratar de forma direta a relação entre a universidade e o ensino básico. O intuito é proporcionar a interlocução entre pesquisadores de diversas partes do Brasil, professores do ensino básico e alunos de pós-graduação. O evento será realizado nos dias 6, 7 e 8 de junho na Universidade Federal de Uberlândia das 8h às 22h30. Acesse a programação completa: (http://www.eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/evento/programacao_completa_e_caderno_de_resumos_de_minicursos.pdf).

Portal de serviços

O Ministério do Turismo busca a desburocratização ao acesso do brasileiro a serviços que antes só eram feitos nas repartições públicas. A ferramenta é gratuita e online, e agora faz parte da plataforma de serviços digitais do governo federal. A ideia é que o portal consiga aperfeiçoar o atendimento ao cidadão e às empresas. Além do Cadastur, outras 1.600 funções estão disponíveis, como a solicitação de salário-maternidade, carteira de trabalho e aposentadoria por idade.

Turistas internacionais

O Brasil chama a atenção dos viajantes pela sua beleza e simpatia. Em abril os estrangeiros gastaram US$ 499 milhões, um salto de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a receita cambial alcançou US$ 417 milhões. No acumulado do ano, a soma das receitas é e US$ 2,43 bilhões. Os números referem-se aos gastos com cartão de crédito e trocas oficiais de moeda.

Brasil é destaque em Pequim

Durante a 5ª edição da China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS), em Pequim, pavilhão brasileiro foi eleito o melhor entre os convidados internacionais. O Brasil foi representado pelos ministérios do Turismo, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e das Relações Exteriores, além da Embratur e Apex-Brasil. O pavilhão ocupou 370 metros quadrados e apresentou para os convidados e potenciais investidores projetos para melhorar o turismo no Brasil.